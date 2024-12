Anis Samanez rompe su silencio tras ser acusada de maltrato verbal por líder shipiba: "Mejor no seguir con el tema"

Anis Samanez se pronunció ante las acusaciones de agresión verbal en contra de la líder shipiba Milka Franco, quien la acusó públicamente de haberla insultado durante un evento Orígenes 2024, en el que ambos participaron la semana pasada.

Mediante mensajes de WhatsApp, para el programa de América Hoy, Samanez negó rotundamente los hechos y aseguró que dispone de pruebas que respaldan su inocencia.

"Creo que deberían dejarlo ahí, yo estoy tranquila con todo y es mejor no seguir con el tema, tengo absolutamente todas las pruebas, audios, fotos, etc etc, y creo que finalmente eso es lo que más importa, perdóname y espero que entiendas" . señaló Samanez en el programa televisivo.

Por su parte, Milka Franco reafirmó su versión durante una breve declaración a los medios, en la que señaló que Samanez utilizó un lenguaje ofensivo y despectivo en su contra.

Según la líder shipiba, el incidente habría ocurrido al finalizar un foro cultural en Lima, donde ambos coincidieron en el debate sobre los derechos de las comunidades indígenas en el país.

Milka Franco ratificó su condena de violencia verbal y manifestó su descontento con la postura de la diseñadora. De acuerdo con la líder shipiba, Anis Samanez expresó descontento con el costo que ella y sus colegas habían fijado para su labor artesanal

"Me dijo: 'tú tienes la culpa, por tu culpa me están haciendo bullying en redes sociales. Por tu culpa, desgraciada. Te voy a denunciar, te mandaré una carta notarial'. No sé por qué me dijo eso, yo merezco unas disculpas, no merezco ser maltratada psicológicamente", detalló la líder shipiba.