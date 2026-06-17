Luto en el mundo del cine: Fallece Daveigh Chase, la actriz que dio vida a Samara en "El aro", a los 35 años

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del cine se encuentra de luto tras confirmarse que falleció la actriz Daveigh Chase, conocida por interpretar a la aterradora Samara Morgan en "El aro" y por prestar su voz a Lilo en la película "Lilo & Stitch".

Murió la actriz que interpretó a Samara en "El aro"

La lamentable noticia fue confirmada por su novio Roy Hernandez, quien informó a medios estadounidenses que la actriz perdió la vida el último martes tras una emergencia médica a los 35 años.

De acuerdo a lo informado por la pareja de la intérprete en diálogo con el portal especializado en temas de entretenimiento TMZ, la artista murió tras sufrir meningitis y una infección en la sangre. Estas afecciones provocaron problemas sépticos que terminaron por causar el fallo progresivo de su organismo.

Cabe señalar que, según el medio de comunicación, Chase se encontraba hospitalizada en Los Ángeles a principios de este mes a causa de un cuadro de desnutrición. Posteriormente, tuvo complicaciones médicas que derivaron en su deceso.

En medio de su malestar, semanas atrás, su enamorado Roy había creado una campaña en GoFundMe para ayudar a la actriz durante sus últimos días. En el mensaje describió a Chase como una persona que había enfrentado diversas dificultades fuera de los reflectores.

"Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Muchas personas la conocen como una talentosa actriz infantil de 'Lilo & Stitch', 'El viaje de Chihiro' y 'Donnie Darko'. Pero detrás de escena, enfrentó más dificultades de las que le correspondían", se lee en el texto que escribió.

El joven agregó que su deseo era que ambos tengan en un lugar en el cual puedan vivir juntos, sentirse seguros y poder ser felices. "Ahora, más que nunca, quiero darle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días", se lee.

Daveigh Chase, la actriz de Samara y la voz de Lilo en LILO & STITCH, ha fallecido a los 35 años. pic.twitter.com/EgxtLxU2Od — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) June 17, 2026

¿Quién fue Daveigh Chase?

Daveigh Chase fue una actriz nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) y creció Albany, Oregón. Cabe señalar que desde temprana edad participó en actividades de canto y baile previamente a iniciar su carrera en la televisión y publicidad.

Su salto a la popularidad llegó cuando en el 2002 fue seleccionada para dar la voz a Lilo en la película "Lilo & Stitch". Antes de ese éxito tuvo la oportunidad de también prestó su voz a Chihiro Ogino, en la película animada "El viaje de Chihiro".

Después, tuvo la oportunidad de personificar a Samara, personaje principal de la película de terror "El Aro", actuación que le hizo acreedora del premio MTV Movie Award a mejor villana en 2003.

Es así que, la actriz Daveigh Chase, conocida por interpretar a la aterradora Samara Morgan en "El aro" y por prestar su voz a Lilo en la película "Lilo & Stitch", perdió la vida luego de ser víctima de una meringitis y a su vez una infección en la sangre, así lo dio a conocer su pareja Roy Hernández.