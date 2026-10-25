'Dragon Ball Super: Beerus' capítulo 3 genera división por la eliminación de icónica escena de Vegeta

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El estreno del tercer episodio de Dragon Ball Super: Beerus ha vuelto a encender la polémica dentro de la comunidad fan del anime. En esta nueva adaptación estrenada este domingo 25 de octubre, la trama se mantiene fiel a los acontecimientos del primer arco con la llegada del Dios de la Destrucción a la Tierra.

Sin embargo, una omisión clave acaparó todas las discusiones: la eliminación definitiva de la icónica escena del baile de Bingo de Vegeta.

En la película original de 2013 y en la versión televisiva de 2015, el príncipe de los saiyajins realizaba este cómico número de baile (y posteriormente una secuencia cocinando Takoyaki) con el único fin de distraer y aplacar la furia de Bills para evitar la destrucción del planeta.

No obstante, los realizadores decidieron prescindir por completo de estas escenas de humor en esta nueva revisión para agilizar el desarrollo del enfrentamiento entre ambos personajes.

El baile del bingo es clave en el desarrollo de Vegeta: demuestra que es capaz de hacer el ridículo con tal de proteger a su familia y la Tierra.



Quienes critican esto son los mismos que defienden al Vegeta de Z, que tomaba decisiones egoístas y ponía en peligro al planeta. https://t.co/QVEEOYvw5A pic.twitter.com/fTm6P3c8by — 👑 Danny Dash 👑 | 𝐈𝐍𝐊 (@dannydash_11) October 22, 2026

Reacciones divididas: ¿Evolución de personaje o alivio cómico necesario?

La decisión creativa generó posturas totalmente encontradas en las redes sociales. Por un lado, un sector considerable de fanáticos celebró la medida, argumentando que dichos gags cómicos restaban dignidad y seriedad a uno de los guerreros más orgullosos y emblemáticos de la franquicia.

Por otro lado, numerosos seguidores criticaron la omisión, señalando que, a pesar de su tono humorístico, esa escena (también presente en el manga original) representaba un hito crucial en la evolución psicológica de Vegeta.

Para este sector del fandom, ver al orgulloso príncipe tragarse su ego y su dignidad para proteger a sus seres queridos demostraba un profundo crecimiento como personaje, por lo que lamentaron que se haya eliminado esa faceta debido a las críticas históricas del público.

Momentos en donde el príncipe saiyajin debía dejar de lado su orgullo fueron eliminadas

Críticas al ritmo y expectativas para el siguiente episodio

Más allá de la controversia por el baile de Bingo, el tercer capítulo también recibió otras observaciones sobre la pelea entre Vegeta y Bills, con una parte del público asegurando que esta transcurre de manera más pausada, distanciándose de la dinámica y la epicidad esperadas en un combate de esta magnitud.

Con las expectativas puestas en alto, la comunidad ya aguarda el estreno del cuarto episodio programado para el 1 de noviembre, donde finalmente se anticipa la esperada transformación de Goku en Super Saiyajin Dios.

Vegeta gets angry vs. Beerus



Dragon Ball Super (2015) / Dragon Ball Super: Beerus (2026) pic.twitter.com/Lf6NE5G37W — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) October 25, 2026

La supresión del polémico momento en Dragon Ball Super: Beerus pone en evidencia el delicado equilibrio que enfrentan los estudios al reinterpretar momentos clásicos, dividiendo a una audiencia que debate entre la solemnidad del guerrero y el humor característico de la obra de Akira Toriyama.