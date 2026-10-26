Michael Gray, actor de 'Shazam!', falleció a los 75 años: ¿Qué le pasó a uno de los primeros superhéroes de DC?

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo del entretenimiento despide a Michael Gray, actor que alcanzó reconocimiento por protagonizar la serie de televisión 'Shazam!' durante la década de los setenta. El artista falleció a los 75 años el viernes 16 de octubre en California, Estados Unidos, por causas naturales, según confirmó un portavoz de su familia. Su partida marca el adiós a un intérprete recordado por dar vida a uno de los superhéroes clásicos de la televisión.

El adiós a Michael Gray

Gray se ganó el cariño del público al interpretar a Billy Batson en la producción de acción real estrenada en 1974. La historia seguía las aventuras del joven protagonista, quien podía transformarse en el poderoso Capitán Marvel al pronunciar la palabra mágica Shazam. Esta interpretación se convirtió en el papel más representativo de su carrera y lo vinculó para siempre con una figura emblemática de los cómics.

La serie contó con tres temporadas y un total de 28 episodios, consolidándose como una producción que acercó las aventuras del personaje a la audiencia televisiva. Aunque Michael Gray participó en otras producciones a lo largo de su trayectoria artística, su paso por 'Shazam!' ocupó un lugar especial en su vida profesional, debido a la experiencia que significó formar parte de aquella historia de superhéroes.

Décadas después, el actor volvió a relacionarse con el personaje mediante una breve aparición en '¡Shazam!: la furia de los dioses', película estrenada en 2023. En esta producción, tuvo un cameo como un hombre en la calle que interactuaba brevemente con el héroe interpretado por Zachary Levi.

Michael Gray, star of the 1970s "Shazam!" television series, has died at 75. In 1974, he joined the cast of "Shazam!" as Billy Batson, starring alongside John Davey and Les Tremayne in the series, which ran for three seasons until 1976. https://t.co/gqZELqzfMH https://t.co/G7B8uKtfxJ Lee también Labubus sin permiso: Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco importadoras October 22, 2026

La trayectoria de Michael Gray

Michael Gray construyó su trayectoria artística principalmente en la televisión estadounidense, donde alcanzó notoriedad al protagonizar la serie de acción real 'Shazam!', estrenada en 1974. Durante tres temporadas y 28 episodios, interpretó a Billy Batson, un joven capaz de convertirse en el superhéroe Capitán Marvel al pronunciar una palabra mágica.

Aunque participó en otras producciones televisivas a lo largo de su carrera, este papel se convirtió en el más emblemático de su trayectoria. Décadas después, regresó al universo del personaje con una breve aparición en la película '¡Shazam!: la furia de los dioses', estrenada en 2023.

De esta manera, Michael Gray deja como legado una carrera ligada a una etapa importante de las adaptaciones televisivas de superhéroes. Su interpretación de Billy Batson permanecerá en el recuerdo de quienes siguieron las aventuras de 'Shazam!' y conocieron su trabajo a través de esta producción.