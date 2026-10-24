Shigeru Miyamoto, creador de 'Super Mario Bros', recibirá la Orden Cultural de Japón: el primero de la industria del videojuego

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Shigeru Miyamoto, una de las figuras más importantes en la historia de los videojuegos y responsable de franquicias como 'Super Mario' y 'The Legend of Zelda', recibirá la Orden Cultural de Japón, una de las distinciones más importantes del país. El reconocimiento histórico destaca el impacto de los videojuegos en la cultura y la sociedad.

Shigeru Miyamoto será condecorado con la Orden de la Cultura de Japón

El Gobierno japonés anunció la distinción ayer viernes, 23 de octubre, convirtiéndolo en la primera persona procedente de la industria de los videojuegos en recibirla. A sus 73 años, el diseñador y productor es reconocido por su contribución al desarrollo de algunas de las franquicias más emblemáticas del entretenimiento.

El trabajo de Miyamoto ha influido en varias generaciones de jugadores y ha contribuido a consolidar los videojuegos como una forma de expresión cultural a través de divertidos y creativos diseños que a lo largo del tiempo se han consolidado como exponentes emblemáticos de la industria.

Esta ceremonia de entrega se realizará el próximo 3 de noviembre en el Palacio Imperial de Tokio, en el marco del Día de la Cultura de Japón, y contará con la participación del emperador Naruhito.

Sobre este reconocimiento, durante una rueda de prensa en la sede de Nintendo en Kioto luego del anuncio, la importante figura del mundo de los videojuegos ha expresado que se ha sentido "verdaderamente honrado de recibir un premio tan prestigioso" y compartió este mérito con sus compañeros de trabajo.

"Considero este galardón como un reconocimiento que acepto en nombre de las muchas personas con las que he trabajado para crear estos juegos", manifestó el popular creador de 'Super Mario Bros' y 'The Legend of Zelda'.

¿Qué es la Orden de la Cultura de Japón?

La Orden de la Cultura es una distinción creada en 1937 para reconocer a personas que han realizado contribuciones destacadas al desarrollo de la cultura japonesa. A lo largo de su historia, ha distinguido a figuras de ámbitos como las artes, la literatura, la ciencia y otras disciplinas.

En esta ocasión, la elección de Miyamoto representa un hito porque, hasta ahora, ninguna persona de la industria de los videojuegos había recibido esta condecoración. Ello reconoce el aporte de una disciplina que durante décadas pasó de ser una forma de entretenimiento electrónico a convertirse en una industria global con influencia en el arte, la tecnología y la cultura popular.

Es así que, Shigeru Miyamoto, el creador de 'Super Mario' y 'The Legend of Zelda' recibirá una de las máximas distinciones culturales de Japón como lo es la Orden de la Cultura. El mérito le será otorgado el próximo 3 de noviembre en el Palacio Imperial de Tokio y contará con la participación del emperador Naruhito.