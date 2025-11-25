Ibai Llanos en Perú: Llegó para comer pan con chicharrón y visitar a streamer peruano en primer día de recorrido

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras campeonar el 'Mundial de Desayunos' el aclamado creador de contenido, Ibai Llanos, llegó al Perú en medio de una gira por diversos países de Sudamérica.

A través de redes sociales, se publicaron videos del streamer recorriendo diversos sitios de la ciudad desde visitar un cerro de difícil acceso y probar pan con chicharrón en la capital.

Visitó chicharronería de la capital

Durante su llegada al territorio peruano, el streamer español realizó una de sus primeras paradas en un establecimiento de venta de pan con chicharrón siguiendo el legado del concurso del 'Mundial de Desayunos'.

En un video publicado a través de la plataforma de Tik Tok, se observa al influencer conversando con los trabajadores del establecimiento de comida. Incluso, se acercó al mostrador del local en donde se preparan los contundentes desayunos peruanos.

Ibai conoció preparación del pan con chicharrón

Conoció vivienda de streamer peruano

Durante su recorrido, Ibai estuvo acompañado por otros influencers como Hansi Flick y Gaspi, además de los camarógrafos que registraron su paso por diversos puntos de la ciudad.

Sin duda, uno de los momentos clave de su visita fue el recorrido por un cerro de difícil acceso en la ciudad al que acudió durante la mañana de este 25 de noviembre.

"¿Cuántas escaleras son, Koiran? ¿ Qué hacéis cuando hay que subir bolsas y hacer cosas? - No hay ninguna opción solo hay que subirlas", respondieron los vecinos.

Su visita a tal punto de la capital se dio para conocer a un creador de contenido peruano mejor conocido como Koirandoshil, quien recibió en su casa al famoso influencer.

El encuentro entre ambos creadores sorprendió a toda la comunidad del stream por la sencillez del creador de contenido español. En el video publicado por el creador de contenido peruano se escucha que Ibai admira su decisión por crear contenidos a pesar de las limitaciones.