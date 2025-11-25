GORE Piura respalda que Jerí declare fronteras en emergencia: "Deberíamos tener un mejor control"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, manifestó su respaldo al anuncio del presidente José Jerí sobre declarar estado de emergencia en las fronteras del Perú. "Deberíamos tener un mejor control", manifestó.

Respalda decreto de emergencia en fronteras

Tras el anuncio del presidente de la República, José Jerí, sobre la declaratoria de emergencia en las fronteras del territorio peruano, el gobernador Luis Neyra aseveró que es una medida necesaria para el control territorial del país.

El gobernador señaló que desde el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se permitió el ingreso sin control al Perú. "Tenía que haber un control, no se hizo y ahora tenemos que corregir eso", precisó.

Neyra señaló que la criminalidad en el país sufrió una "mutación" con peligrosas organizaciones criminales como el Tren de Aragua y otras estructuras del crimen principalmente del país de Venezuela.

Adicionalmente precisó que la situación se repite en la frontera con Ecuador, donde delincuentes de ambos países han intercambiado sus operaciones criminales. En esta zona limítrofe se ha propiciado el tráfico de combustible, expuso.

Para enfrentar el avance territorial, manifestó su total respaldo al anuncio dado por el presidente Jerí.

Delincuencia de Ecuador está migrando

El gobernador de Piura señaló que con la apertura del puerto de Chancay se darán cabotajes a través de Paita y otros puertos del norte del país que podrían verse afectados por el avance de la alta criminalidad en el país liderado por Daniel Noboa.

Atraídos por el avance económico, tal ola criminal del extranjero podría migrar "a todos los departamentos del norte hasta Chancay", aseguró Neyra.

Neyra aseguró que se ha preparado para enfrentar tal avance con la compra de equipamiento para los agentes del orden y la implementación de proyectos de seguridad ciudadana con cámaras de vigilancia.

"Lamentablemente la inversión atrae bastante delincuencia, vienen de Trujillo y otros departamentos y, hasta ahora, se han pelado entre bandas pero algunas veces también afectan a la población que no tiene nada que ver", indicó.

La autoridad política indicó que ahora se "están pagando las consecuencias de la falta del control territorio en el gobierno de Kuczynski, por lo que no esperaran que se de el desarrollo económico para efectuar el plan de mitigación contra el crimen.

