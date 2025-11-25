Tomás Gálvez sobre restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "No hay nada que decir"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, optó por la cautela al ser consultado sobre la posible restitución de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público. A su salida de la Comisión de Presupuesto, Gálvez evitó dar mayores comentarios, señalando que aún no existe una decisión oficial. En sus palabras, prefirió no adelantar opinión.

"Nada, nada, nada, todavía no sabemos, no hay nada que decir".

Respecto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la orden emitida por el Poder Judicial, Gálvez explicó que no podía pronunciarse porque aún no había revisado la resolución. En su postura, indicó que no tiene certeza sobre cómo actuará la JNJ y que, por lo tanto, no corresponde especular.

"No tengo idea, no he leído todavía la resolución, así que no puedo opinar nada de momento".

Plazos judiciales y escenarios posibles

El juez Torres Tasso otorgó un plazo de dos días adicionales a la JNJ para reponer a Espinoza "por última vez". Ante ello, Gálvez señaló que solo queda esperar la respuesta de la Junta, reiterando que no puede hablar en su nombre.

Sobre la posibilidad de que Espinoza retome el cargo por la fuerza, Gálvez descartó esa opción. Sostuvo que cualquier reincorporación debe darse con autorización de la autoridad competente, ya sea la JNJ o el Poder Judicial.

"De grado fuerza no pues, pero si viene con la autorización correspondiente de la Junta o del Juzgado, o de la autoridad competente, pues le damos la bienvenida, como siempre lo he dicho".

Gálvez asegura que de presentarse una resolución oficial, no impedirá el retorno de la magistrada.

Reforma y continuidad

Consultado sobre si debería continuar en el cargo para avanzar con la reforma del Ministerio Público, Gálvez respondió que esa decisión corresponde a las autoridades. Señaló que, si Espinoza es reincorporada, él la recibirá con respeto; y si no, seguirá trabajando en sus funciones.

"Eso va a depender de lo que decida la autoridad y ya se verá. Si se la reincorpora, como repito, yo le daré la bienvenida y si no, continuaremos trabajando", expresó.

Finalmente, negó que exista obstruccionismo dentro del Ministerio Público para impedir la restitución de Espinoza al cargo.

"No, en absoluto. Por lo menos de parte del Ministerio Público, ninguna", aseguró.

Las declaraciones de Tomás Gálvez reflejan una postura de prudencia frente a un tema sensible. Aunque evitó pronunciarse sobre la restitución de Delia Espinoza, dejó claro que, si se oficializa, será recibida sin resistencia. Su mensaje apunta a mantener la institucionalidad y evitar confrontaciones, en un contexto donde las decisiones judiciales y de la JNJ marcarán el rumbo del Ministerio Público.