Director de Penal de Chimbote es amenazado: Le advierten que ni José Jerí lo salvará si traslada presos

Un video difundido en redes sociales dan muestra de las amenazas dirigidas contra el director del Penal de Chimbote, Jorge Hernández Vilela. En la grabación se aprecia a cuatro hombres armados advirtiéndole de atentar contra él su traslada a presos desde la cárcel que dirige y que ni siquiera el presidente José Jerí lo podrá salvar.

Director está advertido

En el clip se aprecia al presunto cabecilla de una organización criminal con un fusil M-16 en manos, rodeado por unos miembros de su banda. Le advierte al funcionario que si cambia de penal a unos sujetos, que serían también integrantes, irán en su contra, pasando por encima por la máxima autoridad del país.

"Jorge Fernández Vilela, director del penal de Chimbote, mira conch#%&. Tú que lo trasladas a 'papaya' a 'moche' , 'loro' (y otros nombre ininteligible) a otro penal y te mueres. Ni tu presidente José Jerí te va a salvar. Atentamente 'Los Patecos'", sostuvo el caudillo de esta organización delictiva.

El funcionario habría recibido este video el domingo 23 de noviembre en su domicilio, a través de un número desconocido por la aplicación de mensajería Whatsapp. Adjuntado al video le habrían enviado fotografías de sus familiares, lo que indicaría que han venido siguiéndolo.

Cabe precisar que en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, el Gobierno dispuso el traslado de internos considerados de alta peligrosidad al al nuevo pabellón de extrema seguridad en el penal Ancón I. Este nuevo espacio tiene una capacidad máxima de 168 reclusos sentenciados por sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado.

No es el primer director amenazado

En el pasado mes de octubre, Juan Lenin Herrera Rozas, director del Penal de Chincha, recibió amenazas contra él y su familia de una forma similar, a través de una reproducción fílmica. La razón también se asemejó al caso actual, pidiendo que un reo no sea cambiado de centro penitenciario.

Ante ello, el INPE dispuso que el personal de la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes. También se le otorgaron facilidades a las autoridades para que investiguen y desarticulen las redes criminales que planeaban atentar contra la vida del funcionario.

Comunicado del INPE.

