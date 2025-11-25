Delia Espinoza sobre José Jerí y su lucha contra el crimen:"Las estrategias no están funcionando"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, la fiscal suprema, Delia Espinoza, indicó que las estrategias aplicadas por José Jerí en la lucha contra la criminalidad no están funcionando. Deslizó que, con su retorno, buscará que se escuchen sus ideas sobre esta problemática.

La lucha contra la criminalidad de Jerí

Tras su designación como presidente de la República de transición, José Jerí tiene como una de las problemáticas que debe enfrentar a la criminalidad que pese al estado de emergencia que estableció en Lima y Callao no da resultado porque esta continúa cobrando más vidas.

Inclusive para reforzar esta lucha frontal se creó la División de Investigación de Extorsiones, Unidad especializada estará liderada por el coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, aún así cada día hay asesinatos o casos de extorsiones, principalmente.

Es en ese contexto que, Espinoza Valenzuela opinó acerca de si se está luchando bien contra esta inseguridad que azota a diversos puntos del país, pero esta vez desde su mirada fuera de la Fiscalía.

"Se está viendo que las cifras lamentablemente siguen siendo las mismas o similares a lo que fue, desde antes que asuma el actual presidente de la República. Eso quiere decir que las estrategias no están funcionando y tienen que repensarse", sostuvo.

En tal sentido, señaló que espera que si todo sale bien deberá estar retornando a la Fiscalía de la Nación porque tiene "unos planes y unas ideas muy interesantes", sin embargo, lamentó que hasta ahorita no se le ha querido escuchar.

¿Sostendría una coordinación con el presidente?

En otro momento, Delia Espinoza fue consultada si es que ante un eventual retorno al Ministerio Público sostendría una coordinación con el mandatario Jerí Oré, porque parte de lo que indicaba el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, era que no se genere tensión.

"No sé a que tensión se refiere. Yo siempre he coordinado, me he presentado a todas las reuniones que de acuerdo a nuestras funciones nos corresponde asistir y dialogar para llegar a un punto que favorezca a la población. Todo lo demás que digan los señores son sus pareceres", sostuvo.

En tal sentido, subrayó claramente que "no voy a prometer que yo no voy a tocar a nadie". "Eso sería claudicar, sería renunciar a mis atribuciones constitucionales y no voy a traicionar a la población y mucho menos mis convicciones. Yo no persigo a las personas, persigo los delitos", enfatizó.

Es así como, Delia Espinoza sostuvo que las estrategias que ha adoptado José Jerí para luchar contra la criminalidad no están funcionando.