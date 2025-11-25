Delia Espinoza denunciará penalmente a la JNJ si no la restituyen: "Por desobediencia y resistencia a la autoridad"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En exclusiva con Exitosa, la fiscal suprema, Delia Espinoza, anunció que podría denunciar penalmente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) si no la restituyen como fiscal de la Nación. Les dio plazo para que acaten el fallo hasta el lunes 1 de diciembre; de lo contrario, estarían incurriendo en desobediencia y resistencia a la autoridad.

Tiene seis días para pronunciarse

A su salida de la audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la suspendida fiscal de la Nación fue enfática en decir que su reposición se tiene que dar de todas formas. Si la JNJ decide no acatar la orden judicial y continúa con sus "argucias legales", sus miembros recibirán una denuncia penal.

"Esto ya no debe pasar del lunes. Los señores si quieren evitar una denuncia penal por desobediencia y resistencia a la autoridad, tendrían que por lo menos pronunciarse positivamente, sino el día marte esto tiene que ejecutarse de todas maneras", indicó Espinoza.

Delia Espinoza atendiendo a la prensa.

Con respecto a la última advertencia que el juez Juan Torres Tasso le ha dando a los miembros de este órgano, Espinoza Valenzuela consideró que están utilizando el tiempo para hacer planes en su contra. Agregó que desde el Parlamento han aprovechado la oportunidad para ver su caso y tratar de inhabilitarla.

"Espero que esta sea la última vez porque ya se ha extendido demasiado y está dando tiempo para que la JNJ continúe con sus argucias legales. Ya promovió una demanda competencia y también está dando tiempo para que en el Congreso puedan acelerar especialmente los casos de Delia Espinoza, que son de fechas recientes", sostuvo.

Es perseguida política

La fiscal suprema, Delia Espinoza, cuestionó que la Comisión Permanente del Congreso haya aprobado el informe que recomienda denunciarla e inhabilitarla por 10 años. "A mí es a la que ven como incómoda, no a mis colegas", expresó.

"Ya están en campaña. Lo cierto y real es que ellos prácticamente, por muy amplia mayoría han aprobado un informe recomendando que se me denuncie penalmente e inhabilite por 10 años. Lo que dicen ahora es para bajar la tensión, pero están decididos para acusarme", puntualizó.

Ante la demora en su restitución como fiscal de la Nación, Delia Espinoza aseguró que denunciará penalmente a la Junta Nacional de Justicia si vuelve a ignorar la advertencia del Poder Judicial. El plazo máximo establecido es el lunes 1 de diciembre.