Integrante de BTS es arrestado por conducir en estado de ebriedad: fans se sienten decepcionados

Me duele que tenga que salir a disculparse y que diga lo que sucedió con todos los detalles, Yoongi no decepcionó a nadie. Army siempre lo va apoyar y amar.💜



WE LOVE YOU YOONGI

FOREVER WITH SUGA#ARMYLovesSuga#SUGA #YOONGI #BTS #BTSARMY pic.twitter.com/sTuVewF31s