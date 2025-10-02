RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Interpol aterriza en Lima para un electrizante show el 24 de marzo de 2026 en Costa 21

La banda neoyorquina Interpol, ícono del indie rock y del post-punk, anunció su regreso a Perú para el próximo año y la noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores.

Banda estadounidense Interpol (Foto: Difusión)

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 02/10/2025

Interpol, la histórica banda estadounidense de indie rock, ha confirmado su regreso a Perú con un único concierto programado para el 24 de marzo de 2026 en Costa 21, ubicado en la Costa Verde de Lima.

Formada en Nueva York a fines de los años 90, Interpol es considerada una de las agrupaciones clave en la renovación del post-punk a comienzos de los 2000, junto a bandas como The Strokes y Franz Ferdinand. Su álbum debut, Turn On the Bright Lights (2002), es citado frecuentemente entre los discos más influyentes del siglo XXI dentro de la música alternativa.

Primera vez en Costa 21

La presentación en Lima forma parte de una nueva gira internacional que incluiría otras ciudades de América Latina. Aunque Interpol ya se ha presentado anteriormente en la región, será su primera vez tocando en Costa 21, uno de los recintos más importantes para conciertos al aire libre en la ciudad.

Conocidos por su puesta en escena sobria y minimalista, Interpol apuesta por una atmósfera envolvente con luces tenues y una ejecución musical precisa. Se espera que el concierto incluya canciones de todas sus etapas, combinando clásicos como "Evil", "Obstacle 1" o "Slow Hands", con temas más recientes.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores en Perú, quienes esperaban desde hace años una nueva visita del trío neoyorquino.

Preventa exclusiva 

Un concierto único nos espera este 24 de marzo de 2026 en Costa 21. Entradas a la venta en Teleticket, La preventa exclusiva inicia el 7 y 8 de octubre para clientes Interbank con hasta 15% de descuento. Luego comenzará la venta general, sujeta a disponibilidad.

