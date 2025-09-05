Lady Gaga estrenó 'The Dead Dance' junto a espeluznante VIDEOCLIP dirigido por Tim Burton

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La grandiosa Lady Gaga deslumbró con el estreno de su último videoclip "The Dead Dance" para la cual colaboro con el reconocido cineasta Tim Burton. La canción formará parte de la segunda temporada de la serie 'Merlina'.

En medio de coreografías, música y un tenebroso escenario, la cantante Lady Gaga estrenó el 3 de setiembre el nuevo videoclip oficial de su último álbum, Mayhem: The Dead Dance.

Filmado en México, en la Isla de las Muñecas, uno de los sitios más turísticos de los canales en Xochimilco caracterizado por tener más de mil muñecas que, según cuentan las leyendas, buscan espantar el espíritu de una niña ahogada. La elección del lugar sería el lugar más propicio para lograr esa energía tenebrosa que buscaba el director Tim Burton para ambientar la canción de Gaga.

En el videoclip se observa a la artista siendo parte de la Isla de Muñecas que, posteriormente, cobra vida gracias a la música. Gaga, que porta un vestido alusivo a la de las muñecas de juguete, inicia las coreografías que estuvieron a cargo de la diseñadora de modas estadounidense Colleen Atwood. El maquillaje que hace referencia a una muñeca de porcelana fue realizado por Cale Thomas y Sarah Tanno.

"Yeah, the music's gonna bring me back from death / Sí, la música va a traerme de vuelta de la muerte

I'm dancin' until I'm dead (dead)" / Estoy bailando hasta que muera (muera)

Lady Gaga y su más reciente disco 'Mayhem'

La creadora de éxitos con seis hits No. 1 en el Hot 100 y el triple de eso en el top 10, con un total de 14 Grammys y 24 nominaciones, lanza su séptimo álbum de estudio de la ícono del pop: Mayhem

"Creo que sentí mucha presión, a lo largo de los años, para demostrar mi valía como músico", dijo. "Y eso a veces me impidió divertirme. Así que traté de divertirme mucho haciendo este disco", declaró para el medio Billoboard.

Dentro de sus 14 canciones se encuentran: How Bad Do U Want Me, Don't Call Tonight, The Beast, Die With a Smile (sencillo con Bruno Mars), LoveDrug, Disease, Blade of Grass, Killah (en la colaboración con Gesaffelstein), Vanish Into You, Shadow of a Man, Abracadabra, Zombieboy, Garden of Eden y Perfect Celebrity.

