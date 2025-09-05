Charly García inmortaliza emotivo encuentro con Lionel Messi, tras su último partido con Argentina: "Que Dios te bendiga"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una noche embargada de emoción por el último partido de Eliminatorias Sudamericanas de Lionel Messi con la selección argentina, el último jueves 4 de septiembre, numerosos artistas se hicieron presentes en el estadio Monumental, de Buenos Aires, para presenciar el histórico momento.

Entre ellos reslató la presencia del emblemático músico Charly García, quien presenció la victoria de Argentina ante Venezuela, por 3 a 1, en una privilegiada platea, en el coloso del club River Plate. Diversas fotografías y videos del artista se viralizaron inmediatamente en redes sociales.

Un encuentro cargado de emoción

Una vez finalizado el cotejo, el intérprete de 'Promesas sobre el bidet' protagonizó un emotivo encuentro con el actual futbolista del Inter de Miami, el cual selló con una icónica fotografía junto al también seleccionado argentino Rodrigo de Paul y el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) 'Chiqui' Tapia.

La emoción de García fue tanta que inclusive que no se separó ni un solo instante del capitán de la Albiceleste. Mientras que Lionel Messi brindaba declaraciones a los medios en el área de prensa, la leyenda del rock argentino lo seguía de cerca. Debido a ello el exintegrante de la banda Sui Generis apareció en diversos videos de las entrevistas de los jugadores de la selección argentina.

"QUE DIOS TE BENDIGA".



De Charly García para Lionel Messi. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/PfFaBxjmOv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 5, 2025

Un mensaje para la posteridad

Y por si fuera poco, Charly García dejó un mensaje que quedará inmortalizado en la posteridad para el crack del fútbol mundial. Al respecto, diversos videos en redes sociales captaron el preciso instante en el que se observa a Messi el estadio Monumental, en su auto y frena tras ver a Charly, este le extiende la mano y le expresa al capitán de la selección argentina: "Qué Dios te bendiga".

Lionel Messi ante Venezuela

Lionel Messi, figura y capitán de la selección de Argentina, anotó un doblete el último jueves en su último partido oficial en su país por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ovacionado por al menos 80 mil almas que se hicieron presentes en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.

