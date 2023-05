"Lo que importa es seguir siendo fiel a ti misma": El emotivo discurso de Shakira tras ser reconocida como mujer del año

Shakira fue reconocida como 'La mujer del año' en la última edición de los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023. La cantante colombiana no solo causó furor por dicho galardón, sino también por su emotivo discurso sobre el empoderamiento femenino, donde indicó que "lo que importa es seguir siendo fiel a ti misma".

En la ceremonia celebrada el último fin de semana, la intérprete del éxito musical TQG se dirigió a todas las mujeres presentes y aseguró que le ha tocado vivir uno de los años con más cambios en su vida, pero del cual ha aprendido la importancia de ser auténtica y amarse a sí misma.

El emotivo discurso que trastocó a las artistas femeninas presentes no quedó allí, pues también se refirió a cómo las mujeres continúan haciéndose cada vez más fuertes. Incluso, este mensaje de Shakira hizo que las intérpretes no puedan ocultar sus emociones y se mostraron conmovidas ante las palabras de la ídola musical.

"Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser", indicó.

Finalmente, la cantante colombiana dedicó la parte final de su mensaje a quien es la verdadera mujer del año para ella: su madre, pues la continúa inspirando a ser cada día una mejor persona.

"Hay una mujer muy especial para mí la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi mami. Mami, si me estás viendo por la TV, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor y tu resiliencia. Para mí, tú has sido, mi mujer del año", resaltó.