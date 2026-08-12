Spider-Man rompe taquillas: este es el secreto financiero detrás de sus películas y el acuerdo de Sony con Marvel

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Spider-Man se ha convertido en una de las propiedades más importantes para Sony Pictures, tanto por sus resultados en taquilla como por los acuerdos que permiten al estudio mantener sus derechos cinematográficos. Detrás de sus películas existe una condición contractual que establece plazos para continuar produciendo proyectos relacionados con el personaje y su universo.

Spider-Man y sus resultados en taquilla

Uno de los ejemplos más destacados fue Venom, película relacionada con el universo de Spider-Man, que consiguió una recaudación mundial de 856,1 millones de dólares. Este resultado permitió impulsar nuevas producciones vinculadas con el mismo universo cinematográfico, aunque varias de ellas tuvieron ingresos menores posteriormente.

Otro caso fue Kraven the Hunter, cuyo rendimiento comercial estuvo muy por debajo de otras producciones del universo de Sony. La película había alcanzado 52,9 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en uno de los resultados más bajos entre los spin-offs estrenados por el estudio hasta ese momento.

Los derechos fueron vendidos a Sony Pictures.

El rendimiento de las películas no es el único elemento que explica la continuidad de la franquicia. Los derechos cinematográficos de Spider-Man también están sujetos a condiciones contractuales, por lo que Sony necesita mantener una actividad determinada alrededor del personaje para conservar la licencia establecida en sus acuerdos con Marvel.

El recurso legal detrás de Spider-Man

El acuerdo establece que Sony Pictures Entertainment debe comenzar la producción de una nueva película dentro de tres años y nueve meses después del estreno anterior. Además, cada nueva producción debe llegar a los cines dentro de un plazo máximo de cinco años y nueve meses después de la película precedente.

El documento también contempla una excepción relacionada con la cantidad de producciones realizadas. Si Sony estrena tres películas durante ocho años consecutivos, puede ampliar los plazos establecidos: la siguiente producción puede comenzar dentro de cinco años y su estreno puede realizarse hasta siete años después de la película anterior.

Estas condiciones aparecen en un resumen ejecutivo de 71 páginas del acuerdo de licencia, que salió a la luz después del ataque informático contra Sony Pictures ocurrido en 2014. El documento incluye además disposiciones relacionadas con los personajes, el reparto principal, los productores, el director y otros elementos creativos de las películas.

El acuerdo también contempla la participación de Marvel en determinados aspectos de las producciones. Sony debe consultar con ejecutivos creativos designados por Marvel sobre elementos como el guion, los principales integrantes del reparto, el director, el diseño del traje de Spider-Man y el aspecto del villano principal.

El contrato fue elaborado originalmente en 2011 y posteriormente modificado en 2015 y 2019. Forbes señala que Sony no confirmó si los términos divulgados continúan exactamente vigentes, por lo que las condiciones conocidas deben entenderse dentro del contexto de las versiones disponibles del acuerdo.