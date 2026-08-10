¿'Los Simpson' llegan a su fin? La voz de Bart revela cuándo podría terminar la serie

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¿Se acerca la despedida de Los Simpson? Nancy Cartwright, la genia que le pone la voz a Bart, soltó una bomba sobre el futuro de la serie que dejó a los fans con la boca abierta y un mar de dudas sobre hasta cuándo seguirá la familia amarilla en la tele.

¿'Los Simpson' llegan a su fin?

La conversación que ha puesto nerviosos a varios fanáticos surgió durante la participación de Nancy Cartwright en el pódcast Inside of You, conducido por el actor Michael Rosenbaum.

En medio de la entrevista, Rosenbaum quiso saber cuánto tiempo más imaginaba Cartwright que Los Simpson permanecería al aire. La respuesta de la actriz fue breve y bastante directa: "40 (temporadas)".

El conductor, sorprendido por la seguridad con la que respondió, insistió para saber si realmente creía que ese sería el punto final de la producción. Fue entonces cuando Cartwright bajó un poco las revoluciones y precisó: "Es mi opinión".

La declaración cobra especial relevancia porque la renovación vigente de la serie llega precisamente hasta la temporada 40. Fox anunció el año pasado la extensión de Los Simpson como parte de su bloque animado Animation Domination, en el que también figuran producciones como Family Guy, Bob's Burgers y American Dad.

Actualmente, la temporada 37 ya concluyó y la temporada 38 tiene previsto estrenarse próximamente. De mantenerse el calendario actual, la temporada 40 llegaría aproximadamente en 2028.

La voz de Bart aún quiere seguir

Pero que nadie vaya despidiéndose todavía de Springfield. Nancy Cartwright también dejó claro que no está pensando en abandonar al travieso Bart Simpson ni mucho menos.

Durante la misma entrevista, Michael Rosenbaum le planteó qué ocurriría si, al llegar a la temporada 40, los responsables de la serie decidieran continuar. "¿Seguimos vivos?", respondió Cartwright con humor.

Cuando el presentador confirmó que el equipo continuaría activo, la actriz no dudó: "Sí, seguiremos entonces". Rosenbaum volvió a insistir y le preguntó si permanecería en la serie durante todo el tiempo que fuera necesario. Su respuesta fue contundente: "Absolutamente".

Es decir, la temporada 40 aparece por ahora como el límite contractual conocido, pero no necesariamente como un final definitivo.

Además, a la franquicia todavía le queda cuerda para rato. Se viene la segunda película de Los Simpson para el 23 de julio de 2027, casi dos décadas después de que la rompieran en los cines allá por 2007.

La producción también continúa batiendo récords. Habiendo superado los 800 capítulos, Los Simpson mantiene el título de serie de guion más longeva de la televisión estadounidense en horario estelar.

Por ahora, Los Simpson no tienen un final oficialmente anunciado. Nancy Cartwright, la voz de Bart Simpson, considera que la temporada 40 podría marcar el cierre de la serie, pero también confirmó que estaría dispuesta a continuar si la producción sigue adelante.