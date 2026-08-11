Vivo X el Rock 2026: Productora CANCELA el festival e inicia devolución de entradas a los fans

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El festival Vivo X el Rock 2026, uno de los más esperados por el público peruano, fue cancelado de manera definitiva. La noticia, comunicada por la productora Kandavu Entertainment este martes 11 de agosto, sorprendió a miles de seguidores que habían adquirido sus boletos y aguardaban el regreso del evento tras su relanzamiento en 2025, luego de un largo hiatus desde 2019.

La decisión representa un fuerte golpe para la escena musical local, que había visto en este festival un espacio de reactivación cultural y de conexión con grandes bandas internacionales.

La confirmación oficial

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Kandavu informó que el festival "ha sido cancelado" y pidió comprensión a los seguidores que confiaron en la organización. La empresa lamentó los inconvenientes que pueda generar la decisión y agradeció el respaldo recibido durante la preparación del evento.

La productora precisó que Ticketmaster será la encargada de gestionar la devolución de las entradas adquiridas. El proceso se iniciará desde el mismo 11 de agosto y se realizará dentro de un plazo de hasta 15 días hábiles, siguiendo la política de compra de la empresa. Los organizadores recomendaron a los asistentes estar atentos a las comunicaciones oficiales para conocer los pasos a seguir.

Expectativas frustradas

La cancelación se produce luego de semanas de especulaciones en redes sociales sobre el futuro del festival. Los seguidores esperaban ver a bandas como The Strokes y Foo Fighters, que habían sido mencionadas como posibles cabezas de cartel. Ambas agrupaciones, sin embargo, ya confirmaron presentaciones en Lima para este 20 de noviembre y el 3 de marzo de 2027, respectivamente

El Vivo X el Rock había regresado en marzo de 2025 tras seis años de ausencia, con un cartel encabezado por Marilyn Manson, además de The Hives, Anthrax y bandas nacionales como Zen, Gaia y La Sarita. Antes de ello, su última edición había sido en noviembre de 2019 en el Estadio de San Marcos, con figuras como Slipknot, Interpol y Fito Páez.

La edición del 2025, fue encabezada por Marilyn Manson

La pandemia, sin embargo, obligó a cancelar las siguientes ediciones previstas para 2020 y 2021, lo que convirtió al regreso de 2025 en un hito para los fans. En ese sentido, la cancelación de la edición 2026 no solo frustra las expectativas de miles de seguidores, sino que también golpea la continuidad de un festival que había logrado reactivarse tras años de ausencia.

El anuncio de Kandavu deja en suspenso el futuro de Vivo X el Rock, que ahora enfrenta el reto de recuperar la confianza del público y demostrar que puede sostenerse en el tiempo. Para la escena musical peruana, la pérdida de este espacio representa un retroceso en la consolidación de grandes espectáculos internacionales en Lima.