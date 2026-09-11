Naldy Saldaña desmiente a César Sánchez ante declaraciones ante las autoridades: "Totalmente falso lo que está diciendo"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la transmisión del programa de televisión, 'Magaly TV La Firme', la cantante que integraba la agrupación 'La Bella Luz', Naldy Saldaña respondió a las declaraciones de César Sánchez ante las autoridades luego de ser denunciado por tocamientos indebidos, afirmando que son falsas y no corresponden a la realidad.

César Sánchez responde a las autoridades luego de denuncia de Naldy Saldaña

Como parte de su respuesta a una serie de interrogantes realizadas por las autoridades que investigan el caso, el exdirector musical de la orquesta 'La Bella Luz', César Sánchez respondió su versión ante la denuncia por tocamientos indebidos en contra de la cantante Naldy Saldaña.

Según el documento que expresa sus respuestas, el acusado desmiente categóricamente toda la versión de la denunciante y dijo que no la había acosado y 'las caricias' que se ven el video habrían sido consensuadas.

Naldy Saldaña desmiente versión de César Sánchez

De acuerdo a las declaraciones de Naldy Saldaña, mencionó que al tener conocimiento del descargo de César Sánchez, remarcó su discurso es falso y lo consideró inaceptable por la díficil situación que ha atravesado luego que se hiciera la denuncia pública.

"Totalmente repugnancia, tan solo escuchar esa historia que el ha creado porque es totalmente falso. Es algo inaceptable escuchar que mencione, que cuente esa historia cuando todo el mundo ha visto como yo me he sentido vulnerada, maltratada en ese momento, yo en ningún momento permití, totalmente falso lo que está diciendo", afirmó.

Al narrar su relación laboral con el exdirector de la agrupación, la cantante mencionó que su trato había sido estrictamente profesional, pese a que el siempre le proponía salidas.

"El señor era mi jefe musical, yo siempre trataba se seguir obviamente lo que el indicaba como todas las cantantes, eso es lo único que yo hacía con él y lo que él hacía era decirme, te doy una canción, pero vamos a comer", expresó.

Como parte de la manipulación que ejercía César Sánchez en su posición de poder, la cantante afirmó que, ella dejo de proponer canciones, porque quería mantener una relación distante con el denunciado.

"Al final de todo yo evitaba incluso enviar canciones, pedir canciones. El aprovechaba cuando terminábamos los ensayos, cuando regresábamos de viaje en bus. Nunca he tenido un momento con el a solas, el no puede asegurar eso porque eso no ha pasado", manifestó.

Finalmente, las declaraciones de la cantante Naldy Saldaña desmiente la versión del exdirector musical, César Sánchez luego que el diera su descargo a las autoridades que investigan el caso.