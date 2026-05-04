Odontólogo descubre lagarto escondido tras letrero de consultorio dental en Belén

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Belén, distrito de la región de Iquitos, la rutina de un consultorio dental se vio interrumpida por un visitante inesperado: un lagarto, de aproximadamente 80 centímetros, que apareció dentro del establecimiento, generando momentos de tensión y también cierta dosis de asombro.

El odontólogo fue quien primero notó movimientos extraños detrás del letrero del local y, al descubrir al reptil, alertó a pacientes y trabajadores, que no podían creer lo que veían.

La intervención de los vecinos

Aunque se dio aviso a las autoridades, los vecinos señalaron que la respuesta no fue inmediata. Ante el peligro por la presencia de niños y adultos mayores en el lugar, un poblador decidió actuar y logró capturar al animal sin que se hubiesen heridos ni daños materiales durante la maniobra.

La acción fue celebrada por los presentes, quienes incluso bautizaron al improvisado héroe como "Meshi, el cazador de lagartos", un apodo que rápidamente se convirtió en anécdota local.

Posible origen del reptil

De acuerdo con los moradores, el lagarto habría llegado desde zonas inundables cercanas, como el campamento Vargas Guerra, arrastrado por las intensas lluvias que se han registrado en la zona durante los últimos días.

Especialistas explican que este tipo de situaciones se incrementa durante la temporada de precipitaciones, cuando la acumulación de agua facilita el desplazamiento de reptiles hacia áreas urbanas. La geografía amazónica y su alta biodiversidad hacen que encuentros de este tipo no sean tan raros en ciudades como Iquitos.

😱🦎 Lagarto sorprende en consultorio dental en Belén, Iquitos 🌧️

La fauna silvestre sigue acercándose a zonas urbanas por las lluvias.

Un vecino actuó rápido y evitó riesgos 👏

¿Estamos listos para convivir con la biodiversidad amazónica? https://t.co/M04rMg9NRS pic.twitter.com/1kJbZYmwjY — Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 4, 2026

Tras su captura, el lagarto fue trasladado y liberado en una zona alejada de viviendas, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y proteger tanto a la población como al propio animal.

El hecho se suma a otros reportes similares, tanto en distintos sectores de la ciudad como otras regiones de la selva peruana, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos por los riesgos que estos animales pueden representar.

Llamado a las autoridades

Vecinos aprovecharon la ocasión para pedir a las autoridades que refuercen los protocolos de atención ante emergencias con fauna silvestre, especialmente durante la temporada de lluvias. Consideran que la rápida acción de la comunidad fue clave, pero insisten en que debería existir una respuesta institucional más oportuna.

Más allá de la anécdota, el caso refleja un problema recurrente en Iquitos: la convivencia entre fauna silvestre y espacios urbanos. Mientras la población celebra la valentía de "Meshi", el cazador improvisado, la ciudad vuelve a poner el discusión la necesidad de protocolos claros y efectivos para manejar este tipo de situaciones.