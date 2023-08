'Mujer Maravilla': Gal Gadot confirma el rodaje de la tercera entrega del filme

Gal Gadot, la actriz que protagonizó en dos oportunidades a la 'Mujer Maravilla', confirmó que mantendrá su papel y que proximamente iniciarán el rodaje de la tercera entrega de la película perteneciente al universo DC.

La actriz israelí se conviritó en una de las más solicitadas de los estudios DC pues, es recordada por su icónica interpretación de 'Wonder Woman' o 'Mujer Maravilla'. Por ello, la noticia de que volverá a interpretar a la superheroína dejó a más de un fánatico impactado.

Durante una entrevista con el portal ComicBook, Gal Gadot confirmpo que la película sería una realidad, recalcando que le encanta interpretar a la 'Mujer Maravilla' porque siente que es un personaje muy cerano a ella.

"Me encanta interpretar a la Mujer Maravilla, es un personaje que adoro y que siento muy cercano a mí. Por lo que he oído a James Gunn y Peter Safran es que vamos a trabajar juntos en desarrollar 'Wonder Woman 3'", señaló al medio.