08/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero peruano Gianluca Lapadula sufrió un duro golpe deportivo al descender a la Serie C con el Spezia, cerrando una campaña decepcionante. El club de Liguria no logró sostener la categoría tras una serie de resultados negativos que sentenciaron su caída a la tercera división.

El declive de los Aquilotti en el Calcio

La crisis del Spezia se agudizó este viernes tras confirmarse su pérdida de categoría, apenas tres años después de competir contra los grandes. A pesar de victorias históricas contra el Inter y el Milan, el equipo no pudo mantener la regularidad necesaria en la segunda rueda.

El conjunto conocido como los Aquilotti vivió un "viernes negro" que golpeó fuertemente a la ciudad de La Spezia por el desenlace. La institución, que hace poco celebraba triunfos ante gigantes europeos, ahora deberá reestructurar su proyecto deportivo desde la compleja y competitiva Serie C.

Lapadula, nacido en Turín, tuvo un paso fugaz por la Selección de Italia antes de unirse a la Bicolor por su doble nacionalidad. En su único partido con la Azzurra, logró marcar tres goles, pero su destino final estuvo ligado al proceso de eliminatorias para el Mundial 2026.

🚨🇵🇪🇮🇹 Con asistencia de Gianluca Lapadula, Spezia empató 1-1 de visita ante Pescara y consumó su DESCENSO a la Serie C de Italia.



❌ El equipo del peruano quedó ÚLTIMO en la Serie B tras una temporada desastrosa con 35 puntos en 38 fechas.



¿Cuál será el futuro del 'Bambino'?🤔 pic.twitter.com/TQThlliKcM — Momento Deportivo (@MDeportivope) May 8, 2026

El futuro incierto del delantero peruano

Con 36 años, el atacante nacional enfrenta una de las etapas más difíciles de su trayectoria profesional tras anotar cinco goles. El jugador deberá decidir si continúa en el Spezia para buscar el ascenso o si busca un nuevo destino para mantenerse en el radar.

La carrera del turinés ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas temporadas, aceptando el reto de jugar en el ascenso. Sin embargo, este último descenso representa un desafío mayor para su vigencia física y su puesto como referente en el ataque de la selección peruana.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del delantero ha sufrido variaciones constantes debido a las lesiones y cambios de club. Esta fuente indica que la regularidad es el factor principal que los equipos evalúan para realizar contrataciones en la ventana de transferencias de la liga italiana.

Los aficionados peruanos siguen con atención la situación del atacante, esperando que este descenso no afecte su rendimiento con la Bicolor nacional. Es vital que el jugador defina pronto su futuro para llegar con ritmo a las próximas fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo.

Finalmente, el Gianluca Lapadula desciende a Serie C con Spezia marca un hito negativo en su historial dentro del fútbol europeo este año. Este escenario obliga al atacante a replantear sus objetivos inmediatos para evitar que el Gianluca Lapadula desciende a Serie C con Spezia sea definitivo.