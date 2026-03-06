Preocupación en México: FIFA cancela el 40% de reservas hoteleras a menos de 100 días para el Mundial 2026

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México confirmó que la FIFA canceló el 40% de las reservas que mantenía bloqueadas en la capital. El ajuste afecta directamente a establecimientos donde se liberaron bloques de entre 180 y 200 habitaciones de forma simultánea.

Impacto en la disponibilidad

El presidente del organismo, Alberto Albarrán Leyva, explicó que pese a la cancelación, la ciudad cuenta con más de 63,000 habitaciones distribuidas en 800 hoteles, lo que garantiza la atención a la demanda prevista para el partido inaugural del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Actualmente, el nivel de reserva se sitúa en un 30% de la capacidad total, por debajo de las expectativas iniciales.

"Fifa reservó 2.000 habitaciones hace meses para prevenir y garantizar su operación, conforme fue avanzando el tiempo fue cancelando algunas reservaciones, porque se dio cuenta que ya no las iba a utilizar, no hay otra razón u otro tipo de contexto", compartió Alberto Albarrán a ESPN.

Proyecciones económicas

El sector hotelero mantiene una visión optimista. Albarrán estima que para la inauguración la ocupación alcanzará el 85%, mientras que la consultora Deloitte proyecta la llegada de al menos 836,000 turistas.

La asociación local eleva la cifra entre 1.5 y 2 millones de visitantes. Se prevé un costo promedio de 350 dólares por noche, con la Ciudad de México funcionando como centro de distribución hacia las sedes de Jalisco y Nuevo León.

El anuncio coincide con manifestaciones de vecinos y colectivos sociales que denuncian el incremento en los costos de vida, desalojos irregulares y la proliferación de plataformas de renta de corta estancia.

En las inmediaciones del Estadio Azteca, residentes de Santa Úrsula han señalado afectaciones por las obras de remodelación, incluyendo problemas en el suministro de agua y procesos de gentrificación.

Ratificación de sedes

Aunque se especuló sobre cambios en Guadalajara por temas de seguridad, la FIFA ratificó al Estadio Akron como sede de partidos de repechaje, manteniendo el calendario original del torneo.

La cancelación de reservas por parte de la FIFA genera incertidumbre en el sector hotelero mexicano, aunque las autoridades locales aseguran que la infraestructura es suficiente para absorber la demanda. Con protestas sociales en paralelo y expectativas de millones de visitantes, el Mundial 2026 se perfila como un evento de gran impacto económico y social para la Ciudad de México.