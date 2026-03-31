Gianni Infantino anuncia que Irán jugará el Mundial 2026: "No hay plan B, C o D, solo hay un plan A"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A vísperas de que se juegue el repechaje que definirá a los 48 clasificados al Mundial FIFA 2026, el presidente del máximo ente del fútbol mundial, Gianni Infantino, volvió a referirse sobre la Selección de Irán, país que anunciara su renuncia a la competición debido al conflicto que sostiene con Israel y Estados Unidos.

Cabe precisar que, pese al anuncio del ministro de Deportes del país asiático, Ahmad Doyanmali, la FIFA no llegó a anunciar sanciones, ni aclaró cuál sería el procedimiento de confirmarse la dimisión del equipo que dirige Amir Ghalenoei.

"No hay plan B, C o D", según Infantino

Durante una entrevista a la cadena mexicana N+ Univision, Infantino fue consultado precisamente por la decisión adoptada por el Gobierno iraní, el pasado 11 de marzo. En ese sentido, no dudó en abrirle las puertas al combinado asiático, ratificando su lugar en el grupo "G" de la cita mundialista.

"Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D, solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero", manifestó.

Vale mencionar que, Irán integra el mismo grupo que Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. No obstante, las ciudades donde disputará los partidos son California y Seattle. Desde Oriente Medio acusan "falta de garantías" para con sus jugadores, por lo que, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, hizo un pedido a sus pares aztecas para que intercedan en un eventual cambio de sede a su país.

"Nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial, con mucho orgullo vamos a participar. Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México", señaló la autoridad iraní.

Últimas entradas para el mundial a partir del 1 de abril

Desde este miércoles 1 de abril, la FIFA comenzará con la venta de las últimas entradas para el Mundial FIFA 2026. De acuerdo con lo informado, a través de sus plataformas oficiales, se priorizará la transacción por orden de llegada y estará disponible desde ese mismo día, hasta que finalice la Copa del Mundo, dependiendo de la disponibilidad de los tickets para cada uno de los partidos.

Esta fase de venta denominada "de última hora", se abrirá a las 15H00 GMT en la página oficial del organismo. Los aficionados que deseen comprar boletos para ver los partidos del mundial, deberán contar, al igual que en fases anteriores, con una cuenta en la página de FIFA.

Vale mencionar que, el proceso de compra se realizará mediante al siguiente enlace: fifa.com/tickets. Durante la única fase de venta de selección aleatoria que se registró entre enero y febrero último, se vendieron más de un millón de entradas, precisó la entidad en su momento.

Mientras desde la FIFA anuncian la participación de Irán en el Mundial 2026, desde mañana los fanáticos de todo el mundo tendrán una oportunidad más para ser parte del máximo evento deportivo a nivel de selecciones.