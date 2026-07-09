Fans de Taylor Swift pagan 25 DÓLARES por BASURA recogida después de su boda con Travis Kelce

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre por Taylor Swift volvió a sorprender al mundo, esta vez con una tendencia que pocos imaginaron. Tras la boda de la cantante con el jugador de la NFL Travis Kelce, realizada en el Madison Square Garden de Nueva York, decenas de fanáticos compraron pequeños fragmentos de basura recogidos en los alrededores del evento por un precio de 25 dólares (alrededor de S/ 90).

Los artículos fueron recolectados por el artista neoyorquino Justin Gignac, conocido por convertir residuos urbanos en piezas de arte. Lo que parecía una simple ocurrencia terminó convirtiéndose en un éxito de ventas y reabrió el debate sobre hasta dónde puede llegar el coleccionismo relacionado con las celebridades.

Tras el matrimonio de la intérprete de Love Story, recorrió las calles cercanas al recinto para reunir objetos abandonados como tapas de botellas, sorbetes, utensilios plásticos, cintas de seguridad, un audífono inalámbrico e incluso colillas de cigarros. Luego los selló en pequeños cubos transparentes y los ofreció como ediciones especiales relacionadas con la boda.

Artículos se agotaron en menos de 24 horas

Aunque pueda parecer extraño, el fenómeno responde a una tendencia cada vez más común entre los seguidores de artistas de talla mundial: adquirir cualquier objeto que tenga un vínculo, por mínimo que sea, con su ídolo.

En este caso, los residuos no provenían del interior de la ceremonia, sino de las calles cercanas al lugar donde se celebró el matrimonio, lo que no impidió que los compradores los consideraran recuerdos exclusivos.

Todos los artículos, que se vendían por separado, se agotaron a menos de 24 horas de que comenzaran las ventas: tapas de botellas de agua, dulces Ring Pop, cinta de precaución de la policía, pajillas, cubiertos, etc.

¿Fanatismo o estrategia de marketing?

El caso provocó miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios calificaron la iniciativa como una ingeniosa propuesta artística y comercial, otros cuestionaron que personas pagaran dinero por objetos sin valor material únicamente por su relación indirecta con la cantante.

Especialistas en cultura pop consideran que este tipo de fenómenos refleja el enorme poder de las comunidades de fanáticos y la capacidad de las celebridades para convertir cualquier elemento asociado a su imagen en un objeto de deseo. No es la primera vez que ocurre con Taylor Swift, cuya influencia ha impulsado la venta de productos poco convencionales vinculados a su carrera y vida personal.

Más allá de lo insólito de la historia, el episodio demuestra cómo el fanatismo y el marketing pueden transformar incluso la basura en un producto de colección. Para algunos será una extravagancia; para otros, un recuerdo único de uno de los eventos más comentados del año