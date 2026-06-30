Lionel Messi sorprende al aparecer junto al Hombre Araña en nuevo spot de "Spider-Man: Brand New Day"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Para nadie es un secreto que Lionel Messi se ha convertido en una de las estrellas más grandes del fútbol en todo el planeta. Esto se ha visto remarcado durante este último Mundial 2026 donde se ha convertido en el máximo goleador histórico del torneo, además de llevar de la mano a Argentina a superar la fase de grupos con tres rotundas victorias.

Lionel Messi y Spider-Man se juntan en nuevo spot

Esta popularidad trasciende los campos de fútbol lo cual ha quedado demostrado en el último avance de la película "Spider-Man: Brand New Day". En este nuevo avance, se aprecia al protagonista del largometraje Tom Holland compartiendo brevemente con el astro argentino en un divertido momento que se convirtió en viral y fue celebrado por fans.

En primer lugar, la cámara nos muestra a Peter Parker dentro de una cafetería mientras conversa por teléfono. Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando Lionel Messi hace su ingreso al establecimiento buscando al Hombre Araña.

De inmediato, Parker se le acerca preguntándole si realmente era la 'Pulga' a lo que este respondió que si y de paso indicó que estaba buscando a Spider-Man a través de un a aplicación. Como era de esperarse, el amigable vecino se cambió en cuestión de segundos para luego llevarse al astro del Inter de Miami a columpiarse por los edificios de Nueva York.

A semanas de su estreno

En las últimas semanas Tom Holland y Zendaya se encuentran en la parte final de la promoción de la nueva cinta que protagonizan "Spider-Man: Brand New Day". Esta película relatará la cuarta aventura del amigable vecino que estará acompañado por Punisher y Bruce Banner, más conocido como Hulk.

Y aprovechando la fiebre del Mundial 2026, el protagonista visitó España y fue consultado sobre Julián Álvarez. El delantero argentino del Atlético Madrid se ha hecho mundialmente conocido con el apodo de 'Araña' a raíz de su celebración tras anotar goles.

Respecto a ello, el actor aseguró que el futbolista sería un gran Spider-Man y que le gustaría conocerlo en persona. Además, el intérprete le deseó la mejor de las suertes durante su participación en la cita mundialista.

"¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", comentó a DAZN.

De esta manera, Tom Holland y Lionel Messi se unieron en un reciente spot de la película "Spider-Man: Brand New Day".