Nueva Zelanda evacúa a cientos de personas por olas gigantes de 11 metros y vientos extremos

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cientos de personas fueron evacuadas este martes en Wellington, capital de Nueva Zelanda, debido a la llegada de un intenso oleaje que generó condiciones peligrosas en varias zonas costeras. Las autoridades declararon el estado de emergencia tras reportarse olas de hasta 11 metros de altura, consideradas entre las más fuertes registradas en los últimos años en la ciudad.

Emergencia en Nueza Zelanda por olas gigantes

La medida afectó principalmente a los suburbios costeros de Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay y Breaker Bay. Equipos de emergencia y efectivos policiales fueron desplegados para supervisar la evacuación y garantizar que los residentes abandonaran las áreas de riesgo. Además, se instalaron controles en las carreteras para impedir el acceso a la costa.

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas representaban un grave peligro para quienes permanecieran cerca del mar. La fuerza del oleaje y los fuertes vientos aumentaron el riesgo de inundaciones, daños estructurales y accidentes. Por ello, se instó a los habitantes a trasladarse a zonas más elevadas mientras continuaba la emergencia.

El impacto del fenómeno también se sintió en otros sectores de Wellington. En Island Bay, las fuertes ráfagas y el ingreso del agua a las vías provocaron incidentes con peatones. Asimismo, el Aeropuerto de Wellington registró vientos de hasta 128 kilómetros por hora, lo que obligó a cancelar varios vuelos programados durante la jornada.

Las autoridades recordaron que un evento similar ocurrido en 2021 causó daños en numerosas viviendas de Breaker Bay, aunque en aquella ocasión las marejadas alcanzaron aproximadamente 6,5 metros. Esta vez, las olas superaron ampliamente esa cifra, lo que llevó a reforzar las medidas de prevención. Mientras continúan las evaluaciones, los organismos de emergencia mantienen la vigilancia ante posibles nuevas afectaciones.

Sismo en Filipinas genera caos

Un poderoso terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas y sembró el pánico entre miles de familias que iniciaban sus actividades cotidianas. El movimiento telúrico sorprendió a estudiantes, trabajadores y comerciantes, provocando escenas de desesperación mientras edificios se estremecían y numerosas personas buscaban refugio en espacios abiertos para ponerse a salvo.

Las consecuencias del sismo se hicieron visibles en cuestión de minutos. Diversas viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones públicas sufrieron daños de consideración, especialmente en la isla de Mindanao. Imágenes difundidas por autoridades locales mostraron estructuras parcialmente derrumbadas, fachadas destruidas y calles cubiertas por escombros, mientras los equipos de emergencia iniciaban las labores de evaluación y rescate.

Es así que, las autoridades continúan monitoreando la situación en Wellington mientras persisten las condiciones climáticas adversas. La evacuación preventiva busca evitar tragedias ante el riesgo de nuevas marejadas e inundaciones. Por ahora, los equipos de emergencia permanecen desplegados y la población sigue atenta a las recomendaciones oficiales.