Flavio Cruz juró como nuevo ministro de Trabajo tras la renuncia de Freddy Solano

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Flavio Cruz es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al congresista de Perú Libre para asumir el liderezgo de dicha cartera ministerial tras la renuncia de Freddy Solano en medio de cuestionamientos por presunta documentación falsa.

Flavio Cruz es el nuevo ministro de Trabajo

Un nuevo cambio se realizó en el Gabinete del premier Luis Arroyo el 9 de julio. A solo tres días de haber designado a Jorge Marticorena Mendoza como ministro de Educación, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Flavio Cruz como ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

El congresista de Perú Libre asume el cargo en reemplazo de Freddy Solano González, quien estuvo en el cargo desde el 29 de mayo del 2026 y presentó su renuncia irrevocable en el sector este jueves.

Flavio Cruz, quien ahora encabezará la cartera del MTPE, es docente de profesión y abogado egresado de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Obtuvo el grado de maestro en la Universidad Alas Peruanas. Además, realizó estudios en Educación con especialidad en Lengua y Literatura en el Instituto Superior Pedagógico de Puno.

Cambio en el MTPE en el Gabinete de Luis Arroyo

La Presidencia de la República precisó que el nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el ámbito profesional, se venía desempeñando como congresista en el periodo 2021-2026.

Asimismo, fue jefe de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno. También fue coordinador académico en el Centro de Educación Técnico Productiva de Puno.

Premier Luis Arroyo junto al presidente José María Balcázar y el nuevo ministro de Trabajo, Flavio Cruz.

Flavio Cruz reemplaza a Freddy Solano en el MTPE

Con su incorporación al Gabinete Ministerial de Luis Arroyo, Flavio Cruz Mamani asume la conducción del MTPE en reemplazo de Freddy Solano, quien el 9 de julio, a través de un documento dirigido al mandatario Balcázar y difundido en su cuenta oficial de X, presentó su renuncia irrevocable.

De acuerdo a su comunicado, tomó la decisión de dar un paso al costado al sector "convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal", escribió.

Freddy Solano renuncia al cargo de ministro de Trabajo.

Seguidamente, precisó que se retira "con la conciencia tranquila, la frente en alto y la satisfacción de haber actuado siempre con honestidad, responsabilidad y absoluto respeto por la ley".

El 9 de julio, Flavio Cruz juró como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El abogado y congresista de Perú Libre reemplaza a Freddy Solano, quien renunció este jueves a dicha cartera ministerial.