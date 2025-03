'Oasis' presentará película para acompañar su tour alrededor del mundo

13/03/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

'Oasis' estará de vuelta a los escenarios alrededor del mundo y los días para volver a ver la reunión de Liam y Noel Gallagher cada vez son menos. Hoy se anunció que junto al tour que tendrá la banda se estrenará en los cines una película sobre la banda británica.

De los escenarios a la pantalla grande

Sony Music fue quien dio el anuncio del filme que se prepara para salir en sintonía con los tour que realizará 'Oasis' en diferentes partes del mundo. La banda liderada por los hermanos Gallagher tocará desde le 4 de julio hasta el 23 de noviembre del presente año.

La agrupación anunció su disolución el 2009 luego de una riña entre los dos hermanos, Liam y Noel, previo a un concierto en París. Desde aquel entonces, ambos se mostraron renuentes a colaborar el uno con el otro y negaban que una reunión fuera posible.

Los años pasaron y parece que la tensión he disminuido entre los dos, o la necesidad lo apremia; pero finalmente el esperado regreso de 'Oasis' terminó por volverse una realidad y los fans esperan con ansias el tour que finalizará en tierras sudamericanas.

Es por eso que la cinta será parte del suceso que significará el regreso de la legendaria banda. Se conoce que el material audiovisual será producido por Steven Knight, quien dirigió la serie 'Peaky Blinders', y Dylan Southern y Will Lovelace, creadores del documental 'Meet Met in the Bathroom'.

La esperada gira de 'Oasis Live '25'

Noel y Liam Gallagher son dos de los grandes exponentes del rock de los 90s y en conjunto como 'Oasis' formaron una inmensa base de fans que tomaron su regreso a los escenarios como el milagro de la década. Ahora esperan por el inicio de la gira.

Gales será la primera parada de la banda, quienes luego pasearán su música por los países británicos como Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su segunda para tendrá lugar en los países de Norteamérica para dar dos presentaciones en Wembley.

El mes de noviembre recorrerán un largo camino para hacerse presentes en Corea del Sur y Japón; y posteriormente en el lejano país de Australia. Finalmente, 'Oasis' cerrará su tour en tierras sudamericanas, precisamente en Argentina, Chile y Brasil.

Es así como se confirmó que para acompañar el tour de regreso de 'Oasis' se lanzará una película sobre la banda. El esperado regreso de Liam y Noel Gallagher tendrá una pieza cinematográfica que contará los pormenores de la banda británica.