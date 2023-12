¿Quiere tener hijos? Yahaira Plasencia se sincera sobre la posibilidad de convertirse en madre

Yahaira Plasencia continúa enfocada en sus proyectos musicales; sin embargo, recientemente sorprendió a muchos al referirse a la posibilidad de convertirse muy pronto en madre ¿Está dentro de sus planes?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Flowreando Sin Filtro', la salsera se animó a comentar sobre distintos temas relacionados a su vida. No obstante, terminó refiriéndose al tratamiento que actualmente muchas mujeres utilizan para tener hijos más adelante: Congelamiento de óvulos.

En ese contexto, reveló si se encuentra entre sus planes tener hijos actualmente pues, como se sabe, ella mantiene una relación amorosa con el cantante peruano Jair Mendoza.

Al respecto, la ex de Jefferson Farfán descartó que por el momento vaya a tener hijos, señalando que quizá cuando tenga 37 pueda concretar dicha etapa.

"Ahorita mis planes no está tener hijos, no quiero por el momento. Cuando tenía 23 años me preguntaron 'a qué edad te gustaría tener hijos' y yo dije a los 32, ya faltan tres años ya... Ahora que me han preguntado, he dicho a los 37", dijo en un primer momento.