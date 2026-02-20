Emil sorprende al estrenar canción sobre la pérdida de un amigo: "Es una lección que debe compartirse"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Continuando con su carrera musical, Emilio Jaime, más conocido en el mundo artístico como Emil, lanzó su más reciente tema en todos sus canales virtuales el cual generará polémica ya que estaría dedicado no solo a un examor, sino también a la amistad perdida con Austin Palao.

Emi estrena nueva canción dedicada a la pérdida de una amigo

EMIL estrena "Discúlpame", una canción que nace desde la introspección y la madurez personal. Más que revivir un episodio del pasado, este lanzamiento representa el cierre de una etapa que marcó su vida y su crecimiento artístico. Sin duda, fue una etapa que nunca deseó vivir, pero que hoy, desde una visión más madura, le permite reconocer que toda experiencia nos ayuda a mejorar y crecer en todos los aspectos, especialmente en el plano personal.

Escrita inicialmente como un desahogo, "Discúlpame" no fue concebida para ver la luz. Sin embargo, con el paso de los años, EMIL entendió que el mensaje podía trascender lo personal y convertirse en una reflexión universal: nuestras decisiones tienen consecuencias, y aceptar los errores es parte fundamental del proceso de madurar.

"Es una canción que no pensé en lanzar, pero cuando uno madura y entiende que hay cosas que se hicieron mal y que, aun así, te ayudan a ser una mejor persona, sientes que es una lección que debe compartirse con los seguidores. Podemos ayudar a otras personas si están pasando por algo similar", comenta el artista.

EMIL aclara que bajo ningún contexto pretende reabrir heridas del pasado ni referirse a terceras personas, por respeto. Todo lo que expresa en esta canción es desde una perspectiva personal y con un mensaje claro: demostrar a sus seguidores cuánto ha madurado y cuánto ha aprendido de sus errores.

"Soy un caballero y admito algunas cosas malas que pasaron. 'Discúlpame' es una canción para reflexionar, aprender de las experiencias negativas y cerrar un capítulo en mi vida", agregó.

Con una letra directa y honesta, "Discúlpame" reafirma la nueva etapa musical de EMIL: más consciente, más auténtica y conectada con experiencias reales. El lanzamiento no busca alimentar controversias del pasado, sino transformar una vivencia personal en música con un mensaje positivo para quienes también han tenido que asumir sus propios errores.

Al igual que el resto de su repertorio, "Discúlpame" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como en su canal de YouTube.

