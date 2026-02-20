¡Sintió el verdadero terror! Yaco Eskenazi revela que esposo de Magaly Medina lo asustó con 'promo' de ampay

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la previa del estreno de su programa para este 2026, Magaly Medina anunciaba la primera 'bomba' de su espacio televisivo afirmando que un hombre que era visto como un esposo ejemplar había sido infiel. Tras ello se generó una serie de especulaciones y el públicao baraja diversos nombres entre ellos surgió el de Yaco Eskenazi.

Sin embargo, finalmente se descubrió que el protagonista de dicho 'ampay' fue Gianluca Lapadula. Ahora, el esposo de Natalie Vertiz confesó en su programa de YouTube 'Yaco y Loco', que conduce junto a Christian Wagner uan anécdota con respecto a la promoción del programa de espectáculos.

Sintió tensión

En la más reciente edición de su espacio digital, el catalogado como 'el capitán de los guerreros' manfiestó, a modo de broma, que vivió una semana intensa afirmando "casi me ampayan, sin haber sido yo".

En un inicio reveló que cogió su celular, abrió su cuenta de Instagram y se percató que le había llegado un gran número de mensajes entre los que resaltaba: "Espero que no seas tú", "Dejo de creer en el amor", "Hoy día sale tu ampay".

"Iba viendo todos estos mensajes y me iba cargando como con un poco de tensión. Ya había visto la promo, per yo decía: "¿Hace cuánto no salgo solo? Yo no salgo solo comom hace tres años. Ni cag**** soy yo. Todo el mundo me jo** con esa vaina. Hasta ahí todo era manejable en mi mente", sostuvo en un inicio.

La anécdota de Yaco con Alfredo Zambarno previo al ampay

En tal sentido, ello dio pie para que revele que un día antes del ampay al caer la noche se sorprendió al recibir un mensaje de Alfredo Zambrano, pareja de Magaly Medina, en el preciso instante en que se encontraba al lado de Natalie Vértiz.

"Me llega un mensaje, el video y abajo me escribe: 'No creo ah'. Me lo manda Alfredo Zambrano, el notario, el esposo de Magaly y ahí si dije: 'Chu****'", expresó el exmodelo.

Tras ello, Yaco sostuvo que le respondió a Zambrano asegurando que él no era el del ampay. "Yo le respondí: 'Yo no soy jajaja' yme puso: 'Sí lo sé, estoy con mi esposo acá, pero los comentarios dicen lo contrario", sostuvo.

Como vemos, Yaco Eskenazi reveló que previo al ampay de Gianluca Lapadula con el que Magaly Medina inició la nueva temporada de su programa, dialogó con Alfredo Zambrano, pareja de la conductora, y que ello lo llenó de tensión.