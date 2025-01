Abogado de Jean Deza rechaza tentativa de feminicidio tras agresión a Gabriela Alava: "Tiene lesiones leves"

10/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Deza volvió a estar involucrado en un caso de violencia contra la mujer apenas inició este 2025 luego de la denuncia de su expareja Gabriela Alava impuesta sobre las primeras horas del 1 de enero. Según la versión de la mujer, el futbolista la golpeó violentamente en un departamento en San Miguel dejándola inconsciente por varias horas.

Luego que el hecho se conociera en los medios de prensa, la Fiscalía actuó inmediatamente abriendo investigación por tentativa de feminicidio ante la presunta gravedad de la situación. Sin embargo, el abogado del deportista, Gonzalo Hidalgo, se pronunció recientemente para rechazar estas acusaciones luego de conocer los resultados de las pericias de un médico legista.

No merece tal acusación

Según el resultado, los resultados de esta prueba arrojaron que Gabriela Alava solo cuenta con lesiones leves en su cuerpo lo cual no significarían un riesgo para su integridad. Ante tal situación, el hombre de leyes dejó en claro que Jean Deza no debería ser acusado de dicho delito al no haber atentado contra la vida de su expareja.

"Por las pericias que ha habido hasta la fecha no existe tentativa de femicidio. El resultado médico legista marca descanso e incapacidad médica de 3 a 7 días y esas son lesiones leves. El resultado médico legista no evidencia riesgo mortal. Para acreditar una tentativa de feminicidio, las lesiones debieron poner en peligro su vida", indicó a América Noticias.

🚨#FiscalíaLogra | Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro (3.ᵉʳ Despacho) obtuvo la medida de impedimento de salida del país por 9 meses para Jean Deza, por presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de G. A. F. pic.twitter.com/nqLSiKi3zO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 6, 2025

No está prófugo

Días atrás, Jean Deza utilizó sus redes sociales para desmentir las versiones que lo señalaban de estar prófugo de la justicia tras la grave acusación en su contra.

Según el exfutbolista de Alianza Lima, Cienciano, entre otros, las autoridades conocen el domicilio donde actualmente reside e incluso asegura estar colaborando con las investigaciones para que el hecho se aclara lo más pronto posible.

"Es preciso hacer mención que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales", precisó.

De esta manera, el abogado de Jean Deza, Gonzalo Hidalgo, aseguró que no hay razones suficientes para que su cliente sea acusado de tentativa de feminicidio ya que Gabriela Alava solo cuenta con lesiones leves.