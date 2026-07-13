Actor que brilló en Broadway y en televisión toma fatal decisión y genera tristeza en sus compañeros

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Conmoción en el ambiente artístico internacional. Un actor que brilló en Broadway y en series de televisión tomó una fatal decisión que ha ocasionado que familiares, compañeros y fanáticos se encuentren en un profunda tristeza.

Actor de Broadway y TV parte a la eternidad

Este lunes, 13 de julio, es un día lúgubre para el mundo de la actuación debido a que se ha confirmado el fallecimiento del actor Josh Grisetti a los 44 años de edad, de acuerdo a información difundida por medios como People y TMZ.

Cabe señalar que, el intérprete escénico reconcido por su participación en la serie "La maravillosa Sra. Maisel" y por protagonizar musicales, según información brindada por personas allegadas el artista perdió la vida el pasado 10 de julio, señalando que se trató de un suicidio.

Una de las primeras personalidades en hacer público el deceso de Grisetti fue su compañero y amigo de escenario, Rob McClure, quien le dedicó una emotiva despedida en redes sociales. Y a partir de él se sumaron otros actores, directores, estudiantes y seguidores de quien también se desempeñó como docente de teatro musical.

"Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy peparado para comprenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientars intentan asimilar esta terrible realidad", escribió.

En los comentarios de la publicación, numerosos integrantes de la comunidad de Broadway expresaron sus condolencias entre los que resaltan Rachel Zegler, Caissie Levy, Lea Salonga, Erika Henningsen, Drew Gehling y Donna Murphy. Esta última definió al fallecido actor como "un ser humano y artista hermoso y talentoso".

¿Quién fue Josh Grisetti?

Josh Grisetti nació en Washington DC el 1 de diciembre de 1981. En 2004, se graduó en el Conservatorio de Boston con una licenciatura en Bellas Artes con especialización en teatro musical, ambiente en el que destacó toda su vida.

El intérprete saltó a la fama en 2015 cuando debutó en Broadway personificando a Marty Kaufman en It Shoulda Been You, por esta actuació se hizo acreedor del premio Theatre World Award asó como las nominaciones a los premios Drama Desk y Outer Critics Circle.

Un año más tarde logró consolidar su carrera en Broadway al protagonizar el exitoso musical Something Rotten! en el papel de Nigel Bottom, lo que hizo que apareciera en el radar de comedias televisivas.

En 2023, obtuvo un papel recurrente como Ralph Emerson en la última temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel', en la que destacó como uno de los guionistas televisivos que trabajaban con la protagonista.

Como vemos, el actor Josh Grisetti, que brilló en Broadway y en televisión en la serie "La maravillosa Sra. Maisel" partió a la eternida a los 44 años. De acuerdo a medios que se comunicaron a personas allegadas al artista, este habría tomado la fatal decisión de acabar con su vida lo que ha generado profunda tristeza en sus seres queridos y fanáticos.