Hugo García disfruta sus primeros días como papá y enternece a las redes: "No sabia que se podía amar así"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García e Isabella Ladera están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, ya que recientemente se convirtieron en padres de su primer bebé juntos, y el primero para el ex chico reality. Hugo no ha dejado de mostrarse emocionado por la llegada de su primogénito durante el embarazo de Isabella y, ahora que tiene a su hijo en sus brazos, desborda de emoción.

Hugo García, emocionado con su hijo

El exintegrante de Esto es Guerra siempre fue muy abierto al contar detalles sobre el embarazo de Isabella desde hace varios meses. En más de una ocasión mostró fotografías de cómo evolucionaba la influencer venezolana durante la gestación y, en las últimas semanas, preparó a sus seguidores para recibir a su primogénito.

Ahora que el pequeño Koa llegó al mundo, Hugo no ha hecho más que demostrar lo enamorado que está de su hijo. En una reciente publicación contó que la primera noche con su bebé no pudo dormir, pero se siente satisfecho e incluso calificó esa amanecida como "una de las noches más felices de su vida".

En otras publicaciones, García aparece cargando a su bebé y se le ve muy emocionado de tenerlo entre sus brazos. Finalmente, decidió compartir una fotografía oficial con el pequeño. La imagen conmovió a miles de seguidores, debido a que en ella expresó lo mucho que ama a su hijo. "No sabía que se podía amar así" , escribió.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar y, de inmediato, varios internautas lo felicitaron por ser un padre muy entregado. "Me muero, qué bello. Bendiciones, linda familia. Será el mejor papá, Hugo"; "No imaginas la felicidad que siento en este momento. Los amo con todo mi corazón"; "Hermano de mi vida, qué suerte tiene mi sobrino. Vas a ser el mejor papá", expresaron, uno de sus amigos más cercanos.

El nacimiento de Koa

La influencer venezuelana relata, como figura en su post de Instagram, confesó que el parto se extendió por más de un día, aproximadamente 26 horas, y que estuvo cerca de rendirse a causa del potente dolor que sintió a lo largo del proceso.

"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, si no para transformarlo en vida. Te amo, Koa. Gracias por elegirnos y quedarte", se lee en la descripción del post de Instagram que recibió miles de comentarios de sus seguidores y de artistas mostrando su afecto.

Hugo García también supo expresar su felicidad y emoción por el nacimiento de su primogénito, Koa. "Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26", escribió, quien también recibió las felicidades de sus fans y amistades en el medio.

Es así que, la llegada de Koa marcó un momento inolvidable para Hugo García e Isabella Ladera, quienes no han ocultado su felicidad desde el nacimiento de su hijo. Las emotivas publicaciones del exchico reality reflejan el fuerte vínculo que ya ha formado con el pequeño y el entusiasmo con el que vive esta nueva etapa como padre.