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¡SOLD OUT! Jesse & Joy agotan todas las entradas en Lima y los fanáticos ya piden segunda fecha

El regreso de Jesse & Joy a Lima agotó todas las entradas en tiempo récord y los fanáticos ya claman por una segunda fecha para no quedarse fuera de uno de los conciertos más esperados del año.

El dúo se prepara para gran espectáculo musical.
El dúo se prepara para gran espectáculo musical. (Fuente: Archivo)

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/07/2026

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El esperado regreso del dúo mexicano Jesse & Joy al Perú ya es todo un fenómeno. Su concierto programado en Multiespacio Costa 21 ha colgado el cartel de Sold Out, agotando la totalidad de las entradas semanas antes del espectáculo y confirmando la enorme expectativa que existía por su reencuentro con el público peruano.

El éxito de la venta ha sido tan contundente que cientos de fanáticos continúan solicitando una segunda fecha o la ampliación del aforo para no quedarse fuera de uno de los conciertos más esperados del año.

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El impresionante respaldo del público vuelve a demostrar el profundo vínculo que Jesse & Joy han construido con el Perú a lo largo de su carrera. Cada visita del dúo ha estado marcada por escenarios repletos y una conexión especial con sus seguidores, quienes han convertido canciones como "¡Corre!", "Espacio Sideral", "Dueles", "La de la Mala Suerte", "Chocolate" y "3 A.M." en verdaderos himnos del pop en español.

Tras anunciarse el sold out, las redes sociales se inundaron de mensajes de seguidores que no alcanzaron boletos y que ahora piden una nueva oportunidad para ver a los artistas en vivo. Comentarios solicitando una segunda función, un cambio a un recinto de mayor capacidad o la liberación de nuevas localidades se han multiplicado, reflejando el enorme impacto que ha generado el regreso del dúo mexicano al país.

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Jesse & Joy llegan a Lima en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria artística. Con múltiples premios internacionales, millones de oyentes en plataformas digitales y una carrera que supera las dos décadas, los hermanos Huerta se han consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la música latina, conquistando escenarios en América, Europa y diversas partes del mundo gracias a un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

El concierto promete ser una noche cargada de emociones, donde el romanticismo, la sensibilidad y la calidad interpretativa serán los grandes protagonistas. Acompañados por una impecable producción, una banda en vivo y un despliegue visual de primer nivel, Jesse & Joy ofrecerán un recorrido por los grandes éxitos que los han convertido en referentes del pop latino contemporáneo.

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El sold out alcanzado en tiempo récord confirma que el cariño del público peruano permanece intacto y posiciona este espectáculo como uno de los eventos musicales más importantes del año.

Mientras crece la expectativa por el concierto, también aumenta el clamor de miles de seguidores que esperan que la organización anuncie una segunda fecha o evalúe la posibilidad de habilitar más localidades, para que nadie se quede sin vivir una noche que promete ser inolvidable.

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