Carlos Zambrano aparece junto a modelo que fue vinculada con Patricio Parodi

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Zambrano celebró por todo lo alto su cumpleaños número 37 rodeado de familiares, amigos y conocidos. Sin embargo, entre los invitados hubo una presencia que terminó robándose parte de la atención en redes sociales. Se trata de la modelo Flavia López, quien meses atrás fue vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi.

Flavia López en el cumpleaños de Carlos Zambrano

A través de sus historias de Instagram, Flavia López mostró algunos momentos de la exclusiva celebración organizada por Carlos Zambrano. Entre las imágenes destacó un video en el que ambos aparecen sonriendo frente a la cámara mientras compartían la reunión.

La exintegrante de Esto es Guerra aprovechó la ocasión para saludar al futbolista por su cumpleaños y acompañó el video con un breve mensaje. "¡Feliz cumple!", escribió, además de etiquetar al exseleccionado nacional.

Además del clip junto a Carlos Zambrano, Flavia López también publicó fotos del vestido que eligió para la ocasión, dejando en evidencia que fue una de las invitadas a la celebración del actual jugador de Sport Boys.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes y muchos usuarios se sorprendieron, pues no sabían que ambos mantenían una amistad.

Aunque la publicación dio pie a todo tipo de comentarios, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema más allá del saludo por el cumpleaños del futbolista.

Flavia López y su vínculo con Patricio Parodi

La presencia de Flavia López en el cumpleaños de Carlos Zambrano llamó aún más la atención debido a que la modelo fue vinculada anteriormente con Patricio Parodi.

Ambos estuvieron en el centro de la conversación luego de que fueran captados besándose en la vía pública durante un ampay difundido por un programa de espectáculos. Sin embargo, tras la difusión de esas imágenes, la exintegrante de Esto es Guerra decidió aclarar cuál era su situación con el exchico reality.

"Yo estoy soltera, él también está soltero y solo somos amigos. Creo que no hacemos daño a nadie. Solo somos buenos amigos. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos superbien, tenemos una conexión chévere", señaló en aquella oportunidad.

Con esas declaraciones, Flavia López dejó en claro que entre ambos no existía una relación sentimental, aunque también precisó que no le cierra las puertas al amor.

Así, la aparición de Carlos Zambrano junto a Flavia López, modelo que fue vinculada con Patricio Parodi, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su celebración de cumpleaños.