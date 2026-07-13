RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Celebración con sorpresa

Carlos Zambrano aparece junto a modelo que fue vinculada con Patricio Parodi

Carlos Zambrano sorprendió en la celebración de su cumpleaños al aparecer junto a una modelo vinculada con Patricio Parodi.

Flavia López en el cumpleaños de Carlos Zambrano
Flavia López en el cumpleaños de Carlos Zambrano (Composición Exitosa)

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Carlos Zambrano celebró por todo lo alto su cumpleaños número 37 rodeado de familiares, amigos y conocidos. Sin embargo, entre los invitados hubo una presencia que terminó robándose parte de la atención en redes sociales. Se trata de la modelo Flavia López, quien meses atrás fue vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi.

Flavia López en el cumpleaños de Carlos Zambrano

A través de sus historias de Instagram, Flavia López mostró algunos momentos de la exclusiva celebración organizada por Carlos Zambrano. Entre las imágenes destacó un video en el que ambos aparecen sonriendo frente a la cámara mientras compartían la reunión.

Flavia López y Carlos Zambrano en su fiesta de cumpleaños. Foto: Instagram.

La exintegrante de Esto es Guerra aprovechó la ocasión para saludar al futbolista por su cumpleaños y acompañó el video con un breve mensaje. "¡Feliz cumple!", escribió, además de etiquetar al exseleccionado nacional.

Además del clip junto a Carlos Zambrano, Flavia López también publicó fotos del vestido que eligió para la ocasión, dejando en evidencia que fue una de las invitadas a la celebración del actual jugador de Sport Boys.

Hugo García disfruta sus primeros días como papá y enternece a las redes: "No sabia que se podía amar así"
Lee también

Hugo García disfruta sus primeros días como papá y enternece a las redes: "No sabia que se podía amar así"

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes y muchos usuarios se sorprendieron, pues no sabían que ambos mantenían una amistad.

Aunque la publicación dio pie a todo tipo de comentarios, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema más allá del saludo por el cumpleaños del futbolista.

Flavia López y su vínculo con Patricio Parodi

La presencia de Flavia López en el cumpleaños de Carlos Zambrano llamó aún más la atención debido a que la modelo fue vinculada anteriormente con Patricio Parodi.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebran 11 años de casados: "Sigamos caminando juntos esta vida"
Lee también

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebran 11 años de casados: "Sigamos caminando juntos esta vida"

Ambos estuvieron en el centro de la conversación luego de que fueran captados besándose en la vía pública durante un ampay difundido por un programa de espectáculos. Sin embargo, tras la difusión de esas imágenes, la exintegrante de Esto es Guerra decidió aclarar cuál era su situación con el exchico reality. 

"Yo estoy soltera, él también está soltero y solo somos amigos. Creo que no hacemos daño a nadie. Solo somos buenos amigos. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos superbien, tenemos una conexión chévere", señaló en aquella oportunidad.

Con esas declaraciones, Flavia López dejó en claro que entre ambos no existía una relación sentimental, aunque también precisó que no le cierra las puertas al amor.

Así, la aparición de Carlos Zambrano junto a Flavia López, modelo que fue vinculada con Patricio Parodi, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su celebración de cumpleaños.

Temas relacionados Carlos Zambrano espectáculos Patricio Parodi

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA