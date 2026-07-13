Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebran 11 años de casados: "Sigamos caminando juntos esta vida"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebran 11 años de casados y demostraron por qué son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. La modelo y el ex chico reality se mostraron más enamorados que nunca y decidieron compartir el secreto para mantener una relación duradera como la suya. Además, estuvieron rodeados de sus hijos en esta importante fecha para ambos.

Los 11 años de casados de Natalie y Yaco

La pareja se casó en 2015, en una boda televisada, luego de que Yaco atravesara complicadas situaciones sentimentales en el reality en el que participaba por ese entonces. Contra todo pronóstico, ambos formaron una familia muy sólida y, con el paso de los años, se posicionaron como uno de los matrimonios más estables del medio.

Con motivo de sus 11 años de amor, la ex Miss Perú compartió una tierna publicación en la que expresó todo el amor que siente por su esposo y padre de sus hijos. Además, hizo una profunda reflexión sobre lo que significa realmente mantener un matrimonio durante tanto tiempo, a pesar de las adversidades.

" 11 años amándote y eligiéndonos (...) Ninguna relación es perfecta, pero creo que sí es importante la manera en que decides amar a alguien, con sus defectos y virtudes, pero, sobre todo, con apertura a crecer y entenderse en todas las etapas de la vida juntos", compartió.

En esa misma publicación, la modelo se animó a compartir sus secretos para tener una relación duradera. A través de un carrusel de fotos, agregó los mejores consejos para sus seguidores, con el objetivo de que puedan mantener un matrimonio saludable y estable, como el que ha construido junto a Yaco.

Nunca dejen de tener citas.

Sean un equipo y dense espacio para el crecimiento personal.

Nunca dejen de descubrir lugares, hobbies y experiencias juntos.

No den por sentado nada; el amor se construye todos los días. Digan cuánto admiran y aman a su pareja cada vez que puedan.

No dejen de ser novios, salgan a divertirse y celebren las grandes y pequeñas victorias.

Elijan la paz antes que tener la razón; su relación es más importante que el orgullo.

Protejan su relación. No todo tiene que contarse ni discutirse con el mundo.

Nunca dejen de elegirse. El amor es un sentimiento, pero también una decisión diaria.

Nunca dejen de reírse juntos; el humor es clave en nuestra relación.

No intenten cambiar al otro. Enamórense también de la versión que va evolucionando con los años.

Ámense, quiéranse mucho y respétense. Un amor real se construye en los pequeños detalles de todos los días.

El mensaje de amor de Yaco

La respuesta del actual conductor de pódcasts no se hizo esperar y, en otra publicación, le dedicó un tierno mensaje a la madre de sus dos hijos. Eskenazi destacó que construir su matrimonio no ha sido una tarea fácil, pero sí satisfactoria, por lo que desea pasar toda su vida junto a ella y la familia que han formado.

"Solo tú y yo sabemos, mi amor, lo que tuvimos que caminar en estos 11 años y es por eso que solo tú y yo entendemos el profundo amor que sentimos el uno por el otro. Sigamos juntos caminando esta vida, mi amor, sigamos enseñándoles a nuestros hijos lo que es vivir en una casa bonita, llena de amor", escribió.

Es así que, a 11 años de su mediática boda, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi continúan consolidándose como una de las parejas más estables de la farándula peruana. Sus emotivos mensajes y consejos sobre el amor reflejan el compromiso, la comunicación y el respeto mutuo que han fortalecido su matrimonio y la familia que han construido.