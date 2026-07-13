Muere Sam Neill, recordado actor de 'Jurassic Park' a los 78 años: Había superado la batalla contra el cáncer

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del cine se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor neozelandés Sam Neill, reconocido internacionalmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga Jurassic Park. El artista falleció este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, de manera repentina e inesperada, según informó su familia.

Familia confirma la muerte de Sam Neill

De acuerdo con el comunicado difundido por sus seres queridos, Sam Neill pasó sus últimos momentos acompañado de su familia, quienes resaltaron la tranquilidad y dignidad con la que afrontó su vida. Aunque no se revelaron las causas del fallecimiento, sus allegados aclararon que el actor no padecía cáncer.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida (...) La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer", expresó su familia en un comunicado.

La partida del intérprete generó una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas, quienes recordaron una carrera marcada por importantes personajes en cine y televisión. Además de convertirse en una figura icónica gracias a Jurassic Park, Neill también destacó por su participación en producciones como Peaky Blinders, donde dio vida al inspector Chester Campbell.

Asimismo, la noticia provocó reacciones de diversas personalidades, entre ellas el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien lamentó la pérdida del actor y reconoció el impacto que tuvo en la cultura del país. Sus palabras reflejaron el cariño y admiración que Sam Neill construyó durante décadas de trayectoria artística.

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", señalo la figura política a través de X.

La trayectoria de Sam Neill

Sam Neill construyó una destacada trayectoria artística durante más de cinco décadas, convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos de Nueva Zelanda. A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones de cine y televisión, demostrando su versatilidad para interpretar distintos géneros y personajes.

Su mayor reconocimiento internacional llegó con el papel del paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, una interpretación que lo convirtió en una figura emblemática de la cultura cinematográfica. Además, formó parte de importantes proyectos como Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell, consolidando su presencia en la pantalla.

Es así que, Sam Neill dejó una huella importante en la industria audiovisual gracias a su talento, versatilidad y particular estilo interpretativo. Su legado permanecerá vigente a través de los personajes que protagonizó y del recuerdo de millones de espectadores que disfrutaron de su trabajo.