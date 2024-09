¡Adiós 'Felpudini'! Carlos Vílchez, Mariella Zanetti, Efraín Aguilar y más, despiden a Rodolfo Carrión tras su muerte

Rodolfo Carrión, mejor conocido como 'Felpudini', falleció este último jueves, 26 de septiembre, tras batallar por mucho tiempo contra el cáncer al pulmón que padecía. A raíz de ello, diversas figuras del espectáculo emitieron un emotivo mensaje para despedirlo.

La muerte de 'Felpudini' sorprendió a más de un fanático que, a través de los años, siguió la carrera del actor cómico. En ese sentido, una de las figuras públicas que se pronunció fue Carlos Vílchez, quien con una imagen bastante de antaño se despidió de Carrión, afirmando que siempre lo quiso con todo el corazón.

"Sólo quiero que sepas que estoy demasiado triste por que me dejaste, pero al mismo tiempo las veces que te visité en la clínica... nos divertimos muchísimo (...) sabes que siempre te respeté y admiré... por eso hace unos días me atreví ha hacerte un pequeño homenaje en el circo.. y si lloré y no podía ni hablar es por que el que me conoce sabe que te querío con todo mi corazón ... descansa en paz, mi tío querido", se lee en su publicación de Instagram.