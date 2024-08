Adolfo Aguilar revela cómo evitó que Karen Schwarz se enamorara de él

En una reveladora entrevista en el podcast 'La Capilla' de Andrea Llosa, Adolfo Aguilar sorprendió al contar que Karen Schwarz se había enamorado de él. El exconductor de 'Yo Soy' explicó cómo, a pesar de la evidente química y el coqueteo, tuvo que confesar su orientación sexual para evitar malentendidos.

Adolfo Aguilar compartió detalles sobre su relación con Karen Schwarz, que comenzó como una amistad con coqueteo. "Con Karen la cosa iba muy bien, había química y todo, y un día nos sentamos y le dije, 'Oye, mamita, a mí me gustan los chicos, no te enamores'", reveló el exconductor de 'Yo Soy' para el podcast de Andrea Llosa.

Aunque había atracción y coqueteo, Adolfo Aguilar aclaró que nunca tuvieron una relación formal y que la conversación fue fundamental para mantener la amistad sin confusiones.

La revelación de Adolfo Aguilar sigue a una sorprendente confesión de Karen Schwarz en el programa '¿Cuál es el verdadero?' en septiembre de 2023. En el show, la esposa de Ezio Oliva mencionó al exconductor de 'Yo Soy' como una de las personas que la habían engañado en el pasado.

Karen Schwarz admitió que, a pesar de su ilusión inicial, la revelación de Adolfo Aguilar le ayudó a entender mejor la situación. A pesar de sentirse engañada en su momento, la influencer expresó su satisfacción al ver a su amigo feliz en su vida actual, mostrando una actitud madura y comprensiva hacia el pasado.

"A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, '¡Qué me va a hacer caso Adolfo!'. Después él decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra'", comentó la ex Miss Perú.