Ale Venturo celebra su divorcio y afirma que está su mejor momento con Rodrigo Cuba: "Es el amor de mi vida"

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ale Venturo sorprendió al confirmar públicamente que ya se encuentra oficialmente divorciada y que atraviesa uno de los momentos más estables de su relación con Rodrigo Cuba. La empresaria también dejó en claro que el jugador ocupa un lugar muy importante en su vida, al punto de considerarlo el amor de su vida tras superar diversas etapas juntos.

El divorcio de Ale Venturo

La influencer apareció inesperadamente en el pódcast Q' Bochinche, donde terminó sincerándose sobre aspectos personales que hasta ahora había mantenido con discreción. Durante la conversación, explicó que su divorcio tomó más tiempo del esperado debido a que su matrimonio se celebró en Miami, lo que obligó a realizar varios trámites para validar la documentación en Perú.

Ale Venturo contó que el proceso legal fue desgastante y complejo, ya que tuvo que gestionar distintos documentos para oficializar su separación en el país. Aunque evitó profundizar en detalles de su anterior relación, sí reconoció que cerrar esa etapa representó un alivio personal y emocional luego de varios meses de espera y procedimientos administrativos.

"Tú sabes que cuando uno habla, te salas. Lo que pasa es que mi divorcio era un poco complicado porque yo me casé en Miami, no acá... tenía que hacer un montón de trámites, era súper complicado y tuve que validarlo acá", aseguró.

En medio de la entrevista, la empresaria también habló sobre la reacción de Rodrigo Cuba al enterarse de que finalmente había firmado su divorcio. Según relató, el futbolista tomó la noticia con mucho entusiasmo, pese a que inicialmente aparentaba mantener distancia respecto al tema. La situación terminó confirmándole a Ale Venturo lo importante que es su relación para ambos.

"Oye, este se fue en floro. Supuestamente no le importaba y cuando le conté lo gritó a los cinco vientos ", agregó.

Ale y Rodrigo, ¿se viene la boda?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Ale Venturo fue consultada directamente sobre si Rodrigo Cuba es el amor de su vida. Aunque al inicio reaccionó con nerviosismo, finalmente reconoció que su relación atraviesa una etapa sólida y madura. Días atrás, el futbolista también había dejado abierta la posibilidad de volver a casarse en el futuro.

"Sí, obviamente es el amor de mi vida . Siento que tenemos una relación sólida, estamos en nuestro mejor momento, nos conocemos a la perfección y después de todo lo que hemos pasado yo podría decir que sí", concluyó.

No cabe duda que, la confesión de Ale Venturo confirma que atraviesa una nueva etapa personal marcada por estabilidad y tranquilidad. Tras finalizar oficialmente su divorcio, la empresaria decidió mostrarse más abierta sobre su relación con Rodrigo Cuba, dejando entrever que ambos proyectan un futuro sólido juntos.