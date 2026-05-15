Matthew McConaughey reveló que vivió en Perú bajo un nombre falso para escapar de Hollywood

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Matthew McConaughey, uno de los intérpretes más reconocidos de Hollywood, sorprendió con una revelación que pocos imaginaban. Durante una entrevista en el pódcast No Magic Pill, el actor confesó que en un momento de su vida decidió alejarse de la industria cinematográfica y viajar a Perú, donde vivió durante 22 días bajo un nombre falso.

La decisión, según explicó, fue parte de un proceso personal para reconectar con su identidad y escapar de la presión que le generaba la fama, un gesto que muestra la vulnerabilidad detrás de la figura pública.

La experiencia en Perú

El actor relató que se presentó únicamente como "Mateo" y que durante ese tiempo convivió sin electricidad ni comodidades, buscando un contacto más humano y auténtico.

"Necesitaba pisar tierra", dijo, recordando que los primeros días fueron extraños, pero que la segunda mitad de la experiencia resultó profundamente reveladora. Al final de su estancia, los vínculos que había construido con las personas se basaban en su personalidad y no en su condición de celebridad.

"Las lágrimas y los abrazos estaban basados en el hombre que conocieron llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la fama", añadió.

Este episodio, vivido en tierras peruanas, se convirtió en una especie de retiro espiritual que lo ayudó a redefinir su relación con la fama y con su propia identidad.

De las comedias románticas al Óscar

La confesión en el pódcast se conecta con otro momento clave de su carrera. Tras alcanzar gran popularidad en comedias románticas como The Wedding Planner y Cómo perder a un hombre en 10 días, McConaughey se sintió encasillado y decidió mudarse con su familia a Texas.

Allí rechazó propuestas millonarias y pasó dos años sin trabajar, esperando papeles que le permitieran mostrar otra faceta. Su apuesta por el cine independiente lo llevó a proyectos como Mud, El club de los desahuciados —que le valió el Óscar a Mejor Actor— y la serie True Detective, con los que consolidó su prestigio como intérprete versátil.

Fotos del actor en Perú.

Este giro en su carrera, conocido como el "McConaissance", demostró que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para reinventarse y dejar atrás la etiqueta de galán de comedias románticas.

La revelación de que McConaughey vivió en Perú bajo un pseudónimo muestra el lado más humano de un actor que, pese al éxito, buscó reencontrarse con su esencia. Su decisión de escapar de Hollywood y convivir como "Mateo" refleja la necesidad de autenticidad en medio de la presión de la fama.

Años después, su carrera se transformó gracias a elecciones arriesgadas que lo alejaron de la comodidad de las comedias románticas y lo llevaron a convertirse en uno de los intérpretes más respetados de su generación. La anécdota peruana se suma a la narrativa de un artista que, más allá de los premios y la fama, ha buscado siempre mantener un vínculo genuino con su propia humanidad.