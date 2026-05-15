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Tula Rodríguez protagoniza APASIONADO beso en vivo con CONOCIDO actor extranjero que tiene novia

Tula Rodríguez volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de protagonizar un apasionado beso en vivo con el actor argentino Fernando Niño durante una emisión de "Mande quien mande".

Tula Rodríguez y Fernando Niño
Tula Rodríguez y Fernando Niño Difusión

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/05/2026

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Tula Rodríguez encendió la farándula peruana tras protagonizar un inesperado y apasionado beso con el actor argentino Fernando Niño en plena transmisión en vivo del programa "Mande quien mande". La escena sorprendió tanto a los televidentes como a los propios conductores del espacio, quienes no ocultaron su asombro ante el efusivo momento.

El vínculo entre Tula y Fernando Niño

El beso ocurrió durante una dinámica televisiva en la que ambos demostraron la gran confianza y cercanía que mantienen desde hace varios meses. Sin embargo, el episodio no tardó en generar polémica debido a que Fernando Niño mantiene una relación sentimental con la conductora y creadora de contenido Macla Yamada, situación que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Tras el beso, Tula y el actor se abrazaron frente a cámaras mientras el set estallaba entre risas y reacciones de sorpresa. Aunque algunos tomaron el momento como parte del show televisivo, otros cuestionaron la intensidad del beso y la cercanía entre ambos artistas.

La conductora, fiel a su estilo relajado y espontáneo, no evitó el tema y continuó con el programa entre bromas. No obstante, el episodio rápidamente se viralizó en plataformas digitales y se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo local en las últimas horas.

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Redes sociales estallan tras el beso

Desde hace algunos meses, Tula Rodríguez y Fernando Niño han sido relacionados sentimentalmente debido a la química que muestran en televisión y eventos públicos. Aunque ninguno ha confirmado un romance, las constantes muestras de confianza alimentaron las especulaciones entre sus seguidores.

Fernando Niño es un actor argentino que ganó notoriedad en Perú por sus recientes apariciones televisivas y colaboraciones con figuras locales. Su presencia en programas de entretenimiento ha incrementado su popularidad y también el interés sobre su vida sentimental.

Luego de la emisión del programa, usuarios en redes sociales reaccionaron de inmediato al apasionado beso entre Tula y Fernando. Mientras algunos defendieron el momento como parte del entretenimiento televisivo, otros criticaron al actor por protagonizar la escena pese a tener pareja.

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Incluso varios seguidores recordaron que Tula Rodríguez ha preferido mantener su vida sentimental lejos de las polémicas desde el fallecimiento de Javier Carmona. Por ello, el episodio tomó aún más relevancia en la prensa de espectáculos.

El comentado beso entre Tula Rodríguez y Fernando Niño volvió a demostrar el impacto que tienen los momentos espontáneos en la televisión peruana. Aunque ninguno de los involucrados se ha pronunciado oficialmente sobre las críticas o rumores, la escena ya se convirtió en uno de los episodios más virales y comentados de la farándula nacional.

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