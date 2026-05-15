John Cena IMPACTA al revelar GRAVE enfermedad con la que estuvo al borde de la ceguera

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando estaba sobre el cuadrilátero luchando ante sus rivales el mítico John Cena se burlaba de sus oponentes expresando "no me puedes ver", sin embargo, el que estuvo a punto de tener problemas con su visión hasta tal punto de estar al borde de la ceguera es él.

John Cena revela rara enfermedad tras su salida de la WWE

En una reciente entrevista concedida a People, la actual estrella de Hollywood dio a conocer que tras colgar las botas de lucha, fue él quien comenzó a tener serios problemas con su propia visión y salud ocular, enfrentando un diagnóstico que nunca imaginó.

"Tenía mucho enrojecimiento y picor, de vez en cuando me despertaba con costras en los ojos. Además, ya con 50 años tengo más problemas de visión y necesitaba llevar gafas con cierta graduación", sostuvo.

Aclaró que, aunque había estado posponiendo su cita con el médico por el orzuelo que le estaba dando tantos problemas, los síntomas comenzaron a empeorar e incluso comenzó a ver "luces brillantes" cada vez que pasaba más tiempo de lo normal o frente a una cámara.

Hay que mencionar que, no ha querido confesar al medio con muchos detalles su visita al médico, sin emabrgo, tras ella ha animado al resto de personas a no posponer sus revisiones porque pueden evitar que se desencadene alguna afección de gravedad.

"Recomiendo que hagan lo mismo, un chequeo ocular regular es tan importante como cuidar los dientes o cualquier otra cosa. El examen que me hicieron fue muy fácil y el diagnóstico también fue muy sencillo", refirió el máximo campeón de la WWE.

¿Cómo se llama la enfermedad que padece John Cena?

El intérprete escénico fue diagnosticado de un "blefaritis por Demodex, algo que no sabía ni que existía". Es una enfermedad de párpados que causa una infestación de ácaros, parásitos microscópicos que viven en los folículos pilosos y que comúnmente están presentes en el cuerpo humano.

Tras padecer de ello, su doctor de cabecera le recomendó una gotas especiales para su visión lo que afortunadamente generó que inmediatamente su problema pueda desaparecer.

"Inmediatamente, todo eso desapareció. Todavía necesito mis lentes de lectura, pero ya no tengo esa picazón ni despierto con molestias", manifestó lo que terminó por transformar su relación con la medicina profesional", señaló.

Esta enfermedad provoca picor en los ojos, una hinchazón de párpados y escamas costrosas a lo largo de las pestañas. Para sobrellevar estos síntomas, Cena, de 49 años, sostuvo que su médico le recomendó unas gotas oculares que le ayudaron a sanarse.