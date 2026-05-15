Exchico reality REVELA que su madre biológica lo ABANDONÓ en su infancia: "Mi tía es mi mamá"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality sorprendió al público al revelar detalles inéditos sobre su infancia durante una reciente entrevista. El excompetidor de programas de competencia confesó que creció sin una presencia materna directa, un hecho que influyó significativamente en su desarrollo emocional y en su vida actual.

La tía que asumió el rol de madre

El exintegrante de programas de competencia detalló cómo su entorno familiar directo se organizó para suplir la ausencia de su progenitora. Su padre, sus abuelos y su tía paterna se encargaron de su crianza, brindándole el apoyo necesario durante sus primeros años de crecimiento.

Según declaraciones brindadas en el pódcast de Magaly Medina, Israel Dreyfus explicó que no guarda resentimientos hacia su madre biológica, a quien terminó viendo como una tía más, ya que su verdadera figura materna fue la hermana de su propio padre.

"Mi figura materna es la hermana de mi papá, mi tía, que ella es mi madre. Ella es a quien también le tocó, escogió o tomó la decisión de criarme en una etapa de mi vida", manifestó, indicó.

El modelo resaltó que su tía asumió esta gran responsabilidad afectiva a pesar de tener su propio compromiso matrimonial. Dreyfus agradeció el amor incondicional que recibió de su familia, lo que le permitió desarrollarse sin traumas psicológicos ni rencores del pasado.

Convivencia difícil con su madrastra y hermanastras

La situación familiar se complicó años después, cuando su progenitor decidió rehacer su vida sentimental con otra pareja. El excompetidor vivió una etapa muy dura marcada por los constantes conflictos y la mala relación con su madrastra y sus medias hermanas.

A pesar de los problemas de convivencia en el hogar, el influencer reconoció el esfuerzo de su padre por educarlo correctamente. El matrimonio de su progenitor duró poco tiempo, pero el exchico reality valoró que intentara ser el mejor padre posible.

"Yo tenía medias hermanas y también en una etapa de mi vida conviví con ellas, con la madrastra, con su mamá. Y esa fue una etapa que yo considero que sí me marcó. No fue buena, porque no nos llevábamos bien con la madrastra. Después de muchos años ella me pidió perdón", afirmó Israel Dreyfus, confesó.

Estas vivencias infantiles moldearon su madurez y transformaron su visión actual sobre las relaciones sentimentales. Hoy en día, Israel Dreyfus busca formar una familia bajo un concepto totalmente diferente, priorizando la estabilidad emocional y rescatando las lecciones valiosas de su pasado.