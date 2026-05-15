Mario Irivarren asegura que no le gusta vida mediática y Magaly lo destruye: "¡Tú te lo buscaste, aguanta!"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren volvió a generar polémica debido a sus recientes declaraciones, donde afirma que no le gusta ser una persona mediática ni tener una vida expuesta a la opinión del público. Sin embargo, Magaly Medina le recordó que, gracias a la exposición que tuvo en televisión y redes sociales, pudo comprar todas las propiedades que actualmente tiene y formar los negocios de los que hoy vive, por lo que le recomendó ser un poco más agradecido con lo que la televisión le dio.

Mario quiere desaparecer del foco mediático

El exintegrante del reality 'Combate' reapareció en una rueda de prensa, por lo que los medios no desaprovecharon la oportunidad para hacerle varias preguntas. Sin embargo, él se mostró bastante esquivo y solo dijo que lo que más desea es alejarse por completo del foco mediático y mantener su vida en privado.

"Siempre digo que no me gustan los eventos sociales. (¿Entonces para qué vienes?) Porque tengo que apoyar a mis amigos (...) Mi plan de vida es poder alejarme de las pantallas. Me gustaría, a futuro, no ser más una figura pública ", dijo en un inicio.

Sin embargo, las palabras que más causaron polémica fueron las que aseguró que no disfruta de los beneficios que le dio la exposición mediática que tuvo desde que ingresó a varios realities de competencia, donde ganó una gran cantidad de dinero y se posicionó como una de las figuras mejor pagadas para campañas.

"Realmente no disfruto del reconocimiento mediático. Hay gente que sí lo disfruta y se respeta, pero yo soy el caso contrario. No voy a negar que he disfrutado de los beneficios de trabajar en la televisión, de un buen sueldo, pero si yo pudiera elegir ser alguien no mediático, por supuesto que lo elegiría ", agregó.

Magaly destruye a Mario por rechazar la TV

Tras escuchar las declaraciones de Mario, Magaly aseguró que debería estar agradecido por obtener un buen sueldo, canjes, invitaciones a varios eventos y hasta boxes gratis en discotecas gracias a la exposición mediática de la que gozó hace varios años.

"¿Nadie le dijo esto? Que cuando uno se mete a la televisión o va a ser una figura pública, la carne sale con hueso. Siempre habrá haters, gente que te critique todo, y a eso tienes que acostumbrarte. No todo es bonito", dijo.

Enseguida, cuestionó que varios chicos reality estén acostumbrados a que nadie los critique y, cuando eso pasa, se afectan demasiado. "Tú te lo buscaste, tú lo quieres, tienes ese auto y ese local gracias a ser mediático (...) aguanta y soporta" , sentenció.

De esta manera, las declaraciones de Mario Irivarren abrieron nuevamente el debate sobre el costo de la fama y los beneficios de la exposición mediática. Mientras él asegura sentirse incómodo con la vida pública, Magaly Medina considera que no puede desconocer que gracias a la televisión logró estabilidad económica, reconocimiento y múltiples oportunidades laborales.