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Esposa de André Carrillo arremete contra la madre del futbolista: "Me gustaría saber su opinión"

La influencer española volvió a encender las especulaciones sobre su crisis con André Carrillo tras publicar un polémico mensaje que estaría dirigido contra la madre del futbolista peruano.

Suhaila arremete contra la madre de André Carrillo
Suhaila arremete contra la madre de André Carrillo (Composición Exitosa)

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/05/2026

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La presunta crisis sentimental entre André Carrillo y Suhaila Jad continúa creciendo, debido a que la influencer española ha lanzado una serie de mensajes en redes sociales desde hace varios días. Recientemente, compartió una indirecta que parece ir directamente hacia la madre del futbolista. Al parecer, Suhaila y su suegra habrían tenido diferencias hace poco.

Suhaila arremete contra la madre de André Carrillo

El primer mensaje que compartió la influencer revelaba una conversación candente que presuntamente sería del futbolista con una mujer desconocida. A las pocas horas, compartió la foto de un arete indicando que lo habría encontrado en el carro del futbolista y que estaba buscando a la dueña de la joya para devolvérselo, lo cual casi confirmaría una infidelidad por parte del pelotero.

Sin embargo, hace unas horas, Jad utilizó sus redes sociales para hacer una pregunta que generó amplias especulaciones entre sus seguidores. En el mensaje, Suhaila preguntaba sobre la privacidad que una persona tiene durante una convivencia familiar con los padres de su pareja.

"Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y es normal que te abra todos los cajones de la casa? Me gustaría saber su opinión", dice el mensaje que compartió Suhaila.

Hasta el momento no se ha confirmado si la pregunta tiene algo que ver con la relación que llevaba con la madre de André Carrillo. Sin embargo, las especulaciones en torno a su crisis sentimental siguen creciendo en los medios de comunicación.

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