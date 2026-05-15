Gustavo Cerati: A 16 años de su último concierto y posterior ACV que el terminaría quitando la vida

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música latinoamericana recuerda hoy, 15 de mayo, uno de sus episodios más tristes porque marcó el inicio de una irreparable pérdida. Así como hoy, pero en el 2010, Gustavo Cerati ofrecería su último concierto en Venezuela como parte de la que sería su última gira: "Fuerza Natural". No obstante, con el pasar de los minutos terminaría sufriendo un accidente cerebrovascular (ACV).

Vale recordar, que el también exlíder y vocalista de Soda Stereo también trajo su show al Perú en abril del mismo año, en una memorable presentación realizada en el Estadio San Marcos.

Crónica de un final esperado

El artista se presentó por última vez en vida en el estadio de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Presintiendo su despedida de este mundo, 'Gus' agradeció de una manera muy especial al público venezolano con las siguientes palabras:

"Bueno y un regalo, no mío, de la naturaleza, de lo que sea. Para todos, un Lago en el Cielo. Gracias, Caracas", expresó emocionado.

Efectivamente, posterior a esta introducción, la canción elegida para el final de su performance fue "Lago en el Cielo", donde mostró - una vez más - sus dotes para tocar la guitarra, frente a un público que deleitaba del sonido que nacía de sus manos, siendo sus últimas palabras sobre el escenario un: "hasta la próxima, chau".

Tras realizar la presentación se dirigió con su banda a los camerinos, donde se tomaría una foto grupal. Con el pasar de los minutos comenzó a sentir mareos, con un fuerte dolor de cabeza, desvaneciéndose ante la conmoción de las personas que lo rodeaban.

Inmediatamente fue trasladado a una clínica local, donde lamentablemente ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un accidente cerebrovascular (ACV), siendo trasladado 20 días después a un hospital de Buenos Aires en una aeroambulancia.

Su cuadro clínico no fue de los mejores desde ese entonces, si bien es cierto que se veían algunos "gestos" cuando recibía visitas o le hacían escuchar las canciones que compuso desde su etapa en Soda Stereo, su vida llegó a su fin el 4 de setiembre de 2014, para la tristeza de sus fans.

Vida de Cerati llega a Netflix en 2027

El 1 de mayo último, la plataforma Netflix anunció el inicio de las grabaciones del que será, el documental biográfico del músico argentino Gustavo Cerati. A través de su canal de YouTube, el gigante del streaming señaló que el estreno será en 2027, coincidentemente a 20 años del inicio de la histórica gira "Me Verás Volver", la cual reunió a la banda tras 10 años de separación para realizar una serie de presentaciones en Latinoamérica (incluido el Perú) y Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por la propia compañía, el documental se trata de un "retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico", a partir de testimonios exclusivos y material inédito. En ese sentido, la filmación se realizará íntegramente en Argentina.

Es importante resaltar que, Laura Cerati (hermana de Gustavo), es productora asociada al proyecto y según expresó, "esta obra significa poder resumir la vida de un ser que logró contagiar su pasión a través de su poesía y su música".

El anunció se da en marco de la gira "Soda Stereo Ecos" que comenzó el pasado 21 de marzo en Buenos Aires. El reencuentro de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Héctor "Zeta" Bossio con el público peruano será este 22, 23 y 24 de mayo en la Arena 1 de la Costa Verde.

Los 'ceratianos' recuerdan esta fecha con mucha nostalgia por la irreparable pérdida. Canciones como "De Música Ligera" o "Prófugos" es la conexión más cercana que tienen con el artista que este año cumpliría 67 años.